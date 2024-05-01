Johnson & Johnson, kanser iddialarıyla ilgili uzlaşma planı önerdi
ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davaların neredeyse tamamında uzlaşmaya varılmasını sağlamak için 6,48 milyar dolarlık bir plan önerdi.
ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulundu.
Johnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davaların neredeyse tamamında uzlaşmaya varılmasına yönelik planını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, planın Johnson & Johnson'ın davacılara 25 yılda yaklaşık 6,48 milyar dolar ödenmesini taahhüt ettiği aktarıldı.
Planın, şirketin iştiraki olan LTL Management'ın iflas başvurusu yoluyla davaların çözülmesine olanak tanıyacağı bildirildi.
Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin açıklamasında, davayı sona erdirmek için davacıların avukatlarıyla birlikte çalışıldığını belirtti.