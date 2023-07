İzmir'de taksi-minibüs ücretlerinde zam kararı yok

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık:

"Taksi ve minibüsler için alınmış bir zam kararı yok"

Başkan Anık'tan Bakan Şimşek'e ÖTV indirimi talebi

İZMİR - İzmir'de en kısa mesafe 30 lira olan taksi ücretlerinin 70 liraya, minibüslerde de indi bindi ücretlerinin 15 liraya çıkacağı haberlerinin doğru olmadığını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Alınmış bir zam kararı yok. Şu an taksilerde yakın mesafe 30 lira, açılış 7 lira, kilometrede 13 liradan hizmet veriliyor. Bu, ağustosun 20'sine kadar böyle devam edecek" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, dün bazı haber sitelerinde yer alan taksi ve minibüs zamlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Taksi ve minibüslerde alınmış bir zam kararının olmadığını, ağustos ayının sonuna kadar da zam kararının alınamayacağını kaydeden Anık, "Şu an yapılmış bir zam yok. Dünden beri İzmir'de bir haber dolaşıyor. 'Taksilerde indi bindi 70 lira olacak, minibüste 19 lira olacak' yazılmış. Böyle bir şey yok. Yani alınmış hiçbir karar yok. Bunun görüşmeleri var. Bu haberler nereden çıkıyor, onu da anlamış değiliz. Bu da bizim esnafımızı ve vatandaşı sıkıntıya sokuyor. Şu an yakın mesafe 30 lira, açılış 7 lira, kilometrede 13 liradan hizmet veriliyor. Bu, ağustosun 20'sine kadar böyle devam edecek. Şu an minibüste de indi bindi 12 lira. 14, 15 lira olan bölgeler de var. Hiçbir zam uygulaması yok" diye konuştu.

"Böyle bir kararın şu anda uygulanmaya şansı yok"

Tarifelerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Anık, şöyle devam etti: "Bu konuda süreç devam ediyor. Önce esnaf birliğiyle görüşülür ve bir mutabakat sağlanır. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi nihai kararı verir. Daha hiçbir nihai karar verilmezken böyle haberler dolaşıma girdi. Dünden beri biz de bu işten rahatsızlık duyduk. Kendi esnafımız da rahatsızlık duydu. Böyle bir şey yok, olduğu zaman gerekli açıklamayı yapacağız. Zaten 20 Ağustos'tan önce UKOME'den bir karar çıkmaz. Çünkü bu konu ağustos ayının içinde görüşülecek. Yani böyle bir kararın şu anda uygulanmaya şansı yok."

ÖTV indirimi talebi

ÖTV indirimi konusunda taleplerini de sıralayan Başkan Anık, şunları söyledi. "Taksilerde bir ÖTV indirimi vardı. Seçim öncesi Cumhurbaşkanımız 'ÖTV uygulaması yapılacak' diye bir açıklama yapmıştı. Biz bunu yıllardan beri dile getirdik. 2016'da bir kereye mahsus yapılmıştı. Bizim yaptığımız görüşmelerde, ekim ayında meclis açıldıktan sonra yürürlüğe gireceğini söylediler. Ancak tabii ki bizim talebimiz şu; mesele sıfır ÖTV değildir. Bunun sürekli olması lazım. Biz taksici esnafı olarak yüzde 45 ÖTV öderken diğer taşıma yapan, yolcu taşıması yapan servis, minibüsler yüzde 4 ödüyor. Bu düzenlenebilir. Biz de yüzde 10-15 veririz ve bu sürekli olur. Taksiye bin vatandaş da düzgün bir araca binmiş olur. Ayrıca mazot, benzin bu kadar yükselirken Türkiye'deki ticari taşıtlara, yani taksiciye, minibüsçüye, servisçiye, çiftçiye, kamyoncuya akaryakıttaki ÖTV'de indirim yapılması gerekir. Çünkü fiyat yükseldiği sürece zam talep ediliyor. Bunun makul seviyede indirilmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e İzmir'den sesleniyoruz. Yük ve yolcu taşıyanlar için mazotta ÖTV indirimi yapılsın. Bir indirim yapılırsa biz de fiyatlarımızı ona göre ayarlarız ve bu çark da döner."