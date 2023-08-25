İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metro Projesi için 30 milyon Euro kredi sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 96 seviyesine ulaşan Fahrettin Altay - Narlıdere Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 30 milyon Euro kredi sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Bizim yaptığımız şeyler sadece İzmir için değil Türkiye'nin geri kalanı için de. O yüzden en iyisini yapmak için çok hevesliyiz' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 96 seviyesine ulaşan Fahrettin Altay - Narlıdere Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 30 milyon Euro kredi sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizim yaptığımız şeyler sadece İzmir için değil Türkiye'nin geri kalanı için de. O yüzden en iyisini yapmak için çok hevesliyiz" diye konuştu.

İzmir'in önemli ulaşım projelerinden biri olan ve yapımı yüzde 96 oranında tamamlanan Narlıdere Metrosu, Üçyol Buca HRS Hattı, Çiğli Tramvayı ve Konak Tramvay Hattı araç alımı projeleri kapsamında Hazine'den bir yılı aşkın süredir beklenen dış finansman onayı geçtiğimiz hafta geldi. Narlıdere Metrosu'nun İzmir halkı ile buluşması için ihtiyaç duyulan 30 milyon Euro tutarındaki son dış finansman kredisi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imza töreni düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki törende Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Altyapı Sektörü Türkiye Direktörü Sue Barrett ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

SOYER: "BÜTÜN BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bakanlıktan bu imzayı çok uzun zaman bekledik. Sonunda imzaladılar ve sonuç olarak buradayız. Bizim yaptığımız şeyler sadece İzmir için değil Türkiye'nin geri kalanı için de. O yüzden en iyisini yapmak için çok hevesliyiz. Mesela elektrikli feribot, elektrikli otobüsler, ileri götüreceğimiz çok şey var. Bunları yapmaya çok hevesliyiz. Biliyoruz ki siz bizim için çok iyi bir partnersiniz. Bütün bu siyasi şartlarda, ekonomik zorlukta, doğal afetlerde… Her şey başka bir zorluk yaratıyor. Ama bu nedenle buradayız ve daha iyisini yapmak zorundayız. Bu nedenle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Daha iyi bir ülke, daha iyi bir şehir olmak için katkıda bulunacağız. Bunu beraber yapacağız, mümkün olduğunu biliyoruz" dedi.

"EN İYİ ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇOK YAKINIZ"

Katı Atık Bertaraf Tesisi için yeni teknolojileri kullanacaklarını ve yeniden beraber çalışmak istediklerini belirten Başkan Soyer, "Atığı başka yere taşımamız lazım. Böyle devam edemeyiz. Atığı bir hammadde olarak görüyoruz. Sizinle beraber ülkeyi şaşırtacak bir şey bulabiliriz. Bunu İzmir'de yapabiliriz. En iyi çözümü bulmaya çok yakınız. Çok uzun zamandır bunun hakkında düşünüyoruz. Tek olması gereken uygun yer. Menderes başlamak için, bizim için en iyi yer gibi görünüyor. Bergama ve Ödemiş'in kapasitesine bakıyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çözüm bulacağız" diye konuştu.

BARRETT: "ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Katı Atık Bertaraf Yönetimi gibi başka projelerde de beraber çalışacaklarını belirten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Altyapı Sektörü Türkiye Direktörü Sue Barrett, "Ekiplerimiz bu iş için çok çalıştı minnettarım. Çok önemli bir gün. Beraber çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. Ne yaparak yardımcı olabilirsek olmak istiyoruz. Çevre yatırımlarını hep desteklemez istiyoruz" dedi.

KISA SÜRE İÇİNDE İZMİR HALKIYLA BULUŞACAK

Yüzde 96'sı tamamlanan Narlıdere Metro Projesi'nin İzmir halkı ile buluşturulması için ihtiyaç duyulan 30 milyon Euro tutarındaki son dış finansman kredisi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında mutabakata varılmıştı. İlgili mutabakatın hayata geçirilmesi için gerekli olan kredi sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir Hazine'den süre uzatımı onayı bekleniyordu. Hazine'den alınan onay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 30 milyon Euro tutarındaki dış finansman sözleşmesinin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yetki verildi. İlgili kredi sözleşmesinin imzalanmasıyla kısa süre içinde İzmir halkı Narlıdere Metrosu ile buluşacak.