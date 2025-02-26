Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 26 Şubat'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuarda, sürdürülebilir üretim çözümleri ve yenilikçi iplik teknolojileri sergileniyor. Katılımcılar, fuarın Türkiye ve Avrupa'nın en büyük iplik fuarı olduğunu vurguladı.

Tekstil sektörünün merakla beklediği 21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 26 Şubat'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Her yıl kendi rekorunu kıran fuar, bu yıl da sektörün önde gelen firmalarını ve profesyonellerini bir araya getiriyor.

İplik sektöründeki son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği fuar, büyük bir ilgiyle başladı. Azerbaycan, Çin, Mısır, Almanya, Hindistan, Özbekistan, Fransa, İtalya, Malezya, İngiltere gibi ülkelerden 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla başlayan fuara, 100'ün üzerinde ülkeden 20.000'e yakın ziyaretçi bekleniyor. Almanya, Fransa, Fas, İspanya, İsviçre, İtalya, Lübnan, Mısır, Polonya, Portekiz, Romanya, İran, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler, fuara yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VEREN TRENDLER

Pamuk, polyester, viskon, yün ve elastan gibi farklı iplik türlerindeki yenilikçi çözümlerin sergilendiği fuar, iş birliği fırsatları sunmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik odaklı teknolojileri de gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplikleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

AVRASYA'NIN MODA MERKEZİ İSTANBUL'DA BÜYÜK BULUŞMA

Avrupa, Asya ve Balkanlar'dan gelen geniş profesyonel ziyaretçi kitlesiyle Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 2025 yılında da sektörün en büyük buluşma noktası olma iddiasını sürdürüyor. Fuar, tekstil sektörünün kalbinin İstanbul'da atmasını sağlıyor.

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

Fuarı ziyaret eden firmalar, sektördeki gelişmeleri ve beklentilerini de paylaştı. Eren Tekstil'in Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Yılmaz, Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye verdiği röportajda, "Fuara katılım Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük iplik fuarı olma özelliğini taşıyor. Beklentimiz, daha fazla yabancı müşterinin gelmesiyle ilgili. Şu ana kadar iyi gidiyor, burada olmaktan mutluyuz. Günlük 100-110 tonluk kapasiteyle iplik üretiyoruz. Ayrıca yeni bir fabrikamız devreye girdi. Perakende de büyüyerek ilerliyoruz." dedi.

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

Kahramanmaraş merkezli Karacasu Tekstil'in Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Muhammed Veli Mercan ise, fuarda çevreci üretim süreçlerine dikkat çekerek, "Kendi boyama makinelerimizi kullanıyoruz ve su kullanımımızı %95 oranında azalttık." ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili olarak da Mercan, "Toparlanmaya çalışıyoruz. Bu felaketin etkisi hala devam ediyor ve etkisi uzun yıllar sürecektir." dedi.

Rothfil markasının Kurucu Ortağı Ruşen Kundakçı ise yaklaşık 10 yıldır sektörde olduklarını belirterek, "Ağırlıklı müşterilerimiz çorap üreticileri. Bu yıl ilk kez fuara katılıyoruz. Şu ana kadar sakin görünüyor, yeni müşteri portföyü için ürün tanıtımını yapmak amacıyla burada bulunuyoruz. Sektörde bir kan kaybı var, özellikle avantajlı ülkeler, Mısır gibi firmalar oralara kayıyor." dedi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Ekonomi
img

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
img

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
img

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

Lütfü Savaş, özel üniversitede hoca oldu
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.