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İngiltere'de işsizlik haziranda yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı

İngiltere'de işsizlik haziranda yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı

İngiltere'de işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 3,8 ile mevcut seviyesini korudu.

İngiltere'de işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 3,8 ile mevcut seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin haziran ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik oranı haziranda mayıs ayına kıyasla değişmedi ve yüzde 3,8 ile yaklaşık son 50 yılın en düşük seviyesini korudu.

Bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde de ülkede istihdama katılım, ekonomistlerin 256 bin olan beklentisinin altında kalarak 160 bin kişi düzeyinde gerçekleşti.

Ülkede iş gücü açığı ise yine aynı dönemde 2020 yılının ortasından bu yana ilk kez azalarak 1 milyon 274 bine geriledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), daha önce, ülkede işsizliğin 2023 yılının ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve gelecek üç yıllık süreçte yüzde 6,3 seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

ONS verilerine göre, bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde ortalama gelirler ise yüzde 4,7 artış gösterdi ancak enflasyon oranı dikkate alındığında reel gelirler yüzde 3 azaldı.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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