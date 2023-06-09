ING Mobil uygulaması yenilendi

ING Türkiye, müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulaması ING Mobil'i yeniledi. Yenilenen uygulama, daha kolay ve hızlı bir şekilde günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlıyor.

ING Türkiye, müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulaması ING Mobil'i yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilenen ING Mobil uygulaması, yepyeni tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekerken, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunuyor.

ING müşterileri, uygulamanın yeni tasarımı ve özellikleri ile günlük bankacılık işlemlerini artık daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işlemleri tek tuşla halledebiliyorlar. ING'liler, aradıklarını akıllı bankacılık robotu INGo'ya sorarak kolayca bulabiliyor ya da işlemlerini farklı bir sayfaya yönlendirilmeden INGo ile yazışarak uçtan uca gerçekleştirebiliyor.

ING Mobil yeni tasarımıyla daha hızlı, kolay ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor. ING müşterileri, önyüzdeki değişimle birlikte uçtan uca farklı bir mobil bankacılık deneyimliyor. Bu kapsamda kullanıcılar tek tıkla işlemlerine, kampanyalarına ve ürünlerine erişebiliyor, varlık ve borçlarını kapsayan finansal durumlarını grafikler ile kolayca gözden geçirebiliyor, aynı sayfada ürün ve işlemlerini görüntüleyebiliyor.

ING Mobil'in kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yenilikleri arasında şu özellikler dikkat çekiyor:

"Kullanıcılar son harcamalarını ING Mobil'e girdiği anda görüntüleyebiliyor, dileyenler ise tek tuşla tüm finansa hareketlerini inceleyebiliyor. En sık kullandığı hesap ve kartları seçip, özet ekranından detayları anında görüntüleyebiliyor. Varlık ve borçlarını grafik olarak görüntüleyerek finansal durumlarını anında değerlendirebiliyor. Fatura ödemelerini, özet ekranına eklenen hızlı butonlar ile yapabiliyor. Para transferlerini, uçtan uca yenilenen ekranlarla daha kolay yapabiliyor, transfer yapacakları hesaba ait IBAN bilgisini kameradan okutarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor."

"Müşterilerimiz daha hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, dijital dünyada müşteri deneyiminin daha da önem kazandığını belirterek, müşterilerin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını istediklerini bildirdi.

Bunun için zahmetsiz bankacılık anlayışıyla dijital kanallara yatırım yaptıklarını ve hayatın içinde çözümlerle müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını anlatan Kırmızı, şu ifadeleri kullandı:

"Kişiselleştirilmiş, kolay, ihtiyaca ve amaca uygun tasarlanmış ve anında müşterilerimizin yanında olan hizmetlerimizle fark yaratmayı hedefliyoruz. Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak, mobil bankacılık stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bugün mobil bankacılık uygulamamız içerisinde, bir şubenin verebileceği neredeyse tüm hizmetleri verebiliyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği kadar, müşteri deneyimi de bizim için önemli. Bu kapsamda, geçen sene hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm projemizin önemli bir parçası olarak ING Mobil'i yenileyerek müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı amaçladık."

Kırmızı, yeni ING Mobil ile müşterilerin uçtan uca daha hızlı, daha güvenilir ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabildiğini kaydederek, onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.