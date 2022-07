"Habermetre 11 – 17 Temmuz 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Vodafone'dan Atık Kartonlarla Plastik Tasarrufu

Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam ediyor. "Plastiksiz Vodafone" hareketi başlatan şirket, ofislerinde doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünleri tercih ederek yıllık ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdi. Vodafone ayrıca, şebeke ekipmanlarının tutulduğu merkez depodaki atık kartonları koruyucu materyal olarak değerlendirerek 15 tonluk atık kartonu geri dönüşüme kazandıracak ve yılda toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçecek.

İga İstanbul Havalimanı Bir Kez Daha "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" Arasında

Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı'ndan' biri seçildi.

İş Bankası'na Orta ve Doğu Avrupa'nın 'En İyi Dijital Bankası' ödülü

Türkiye İş Bankası, Euromoney'nin düzenlediği Awards for Excellence Ödülleri'nde, Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası' ödülüne layık görüldü. Londra'da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Hepsiburada Çekbul, aranan ürünü 2 saniyede buluyor

2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı 'Hepsiburada Çekbul' uygulaması ile fotoğrafı çekilen bir ürüne 2 saniye içinde erişilebiliyor. Çekbul uygulaması sayesinde, herhangi bir yerde görülüp beğenilen bir ürünün markasını ve modelini hatırlamaya ya da çeşitli internet sitelerinin sayfalarında ürünü dakikalarca aramaya gerek kalmıyor.

Trendyol, iş ortaklarıyla iletişimde BiP'i tercih etti

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, bireysel kullanıcılara sunduğu kolaylıkların yanı sıra kurumsal müşterileri için de farklı çözümler geliştiriyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, satıcılarıyla iletişim süreçlerini BiP Keşfet'in Kapalı Grup İletişim Kanalları'na taşıyor. Böylece Trendyol iş ortaklarına yönelik bilgilendirme, duyuru ve eğitim videolarını BiP'teki kanal üzerinden paylaşacak.

Honda'nın ikonik modeli Civic 50 yaşında

Honda'nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27,5 milyondan fazla satış adedine ulaşan Civic modeli, 11'inci nesli ile 50'nci yaşını kutluyor. Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, Honda Civic'in tüketiciler tarafından ilk neslinden beri çok beğenilen bir model olmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, Civic'in 11'inci neslinde ilk nesildeki işlevsellik, konfor gibi temel tasarım felsefesinin devam ettiğini belirtti.

"Türkiye, küresel taşımacılıkta bölgenin en ideal konumu"

DHL Orta Doğu Başkan Yardımcısı ve CIO Burak Ertuna, Türkiye'nin, küresel taşımacılıkta bölgenin en ideal konumu olduğunu söyledi. Türkiye'nin, özellikle Asya ve Orta Doğu rotaları için stratejik bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Ertuna, "Bölgedeki uluslararası ağlarımızı yönetmek ve verimli hizmet sunmak için Türkiye'nin konumunun sunduğu avantajları kullanıyoruz" dedi.

