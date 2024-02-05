Gürcistan Başkonsolosu Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

İashvili, TTSO'nun Tiflis - Trabzon direkt uçak seferleriyle ilgili çalışmalarını takdir ettiğini ve çok olumlu bulduğunu belirterek, "Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

Trabzon'da bir süre önce göreve başlayan Gürcistan Başkonsolosu Nikoloz İashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Erkut Çelebi, Meclis Başkanı Şadan Eren, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Başkonsolos İashvili'ye yeni görevinde başarılar dileyerek "Gürcistan, Trabzon ticaretinde gerçekten önemli bir yere sahip. Son olarak başlattığımız sağlık turizmi çalışmalarının da en önemli hedef ülkeleri arasında. Bu anlamda Trabzon - Tiflis direkt uçak seferleri koyulması için Gürcistan firmasıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok verimli bir hat olacağını düşünüyoruz. Bakü - Trabzon hattı konusunda da çekinceler vardı ancak aylardır çok verimli şekilde çalışıyor ve sefer sayılarını artırmayı düşünüyorlar. Yine İran'dan direkt uçak seferleri konusunda görüşüyoruz. Bu anlamda Trabzon önemli bir destinasyon ve direkt uçuşlarla bölgeler arasındaki turizm de hareketlenebilir. Tiflis - Trabzon direkt uçak seferleriyle Gürcistan'ın Acaristan haricindeki uzak bölgeleriyle de yakın bir ilişki sağlanabilir, sağlık turizmi, turizm ve ticaret konularında birlikte çalışma imkanı artar" dedi.

Başkan Çelebi, Sarp Sınır Kapısındaki işleyişin hızlandırılması için alan genişletme çalışmalarıyla ilgili bazı adımların atılacağını da vurgulayarak, "Bu anlamda Gürcistan tarafıyla da koordineli çalışmayı arzuluyoruz. Gerçekten çok yoğun olan Sarp Sınır Kapısındaki işleyişi hızlandırmak için iş birliği şarttır" ifadesini kullandı.

Ziyarette ayrıca Başkonsolos İashvili'den, Gürcistan'a giden Türk firmalarına ait tur otobüslerine yazılan trafik cezalarının sebebinin belirtilmemesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi ve Batum merkezde tur otobüsleri için yeni park noktaları oluşturulması konusunda destek istendi.

Gürcistan Başkonsolosu Nikoloz İashvili, TTSO'nun direkt uçak seferleriyle sağlık turizmi ve ticareti artırma çalışmalarıyla ilgili yaklaşımını çok olumlu bulduğunu ve takdim ettiğini ifade ederek, "Biz de başkonsolosluk olarak Tiflis - Trabzon seferlerinin faydalı olacağını görüyorum ve bu konuda yapılacak çalışmalara her desteği vermeye hazırım. Ayrıca başkonsolos olarak her türlü konuda iş birliği ve diyaloğa da açık olduğunu vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON