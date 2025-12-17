GTB'de yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılın son meclis toplantısında küresel tarım ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, tahıl üretimine ilişkin beklentiler, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, pamuk piyasasındaki daralma ve bölgesel tarım ticaretini etkileyen yeni düzenlemeler ele alındı. Toplantıda ayrıca GTB'nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

"Su meselesi artık tarımın en kritik başlığıdır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Aralık ayı meclis toplantısının yılın son toplantısı olma özelliği taşıdığına dikkat çekerek, 2026 yılının tüm insanlık adına barışın, huzurun ve sağlığın hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Küresel tahıl piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tiryakioğlu, bu sezon dünya genelinde tahıl üretiminde önemli bir artış beklendiğini ifade etti. Küresel tahıl üretiminin 2,5 milyar tona yaklaşmasının, devreden stoklarla birlikte toplam arzın tarihte ilk kez 3 milyar tonu aşmasının beklendiğini aktaran Tiryakioğlu, bu tablonun gıda fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletebileceğini dile getirdi. Tiryakioğlu, "Tahılda artan küresel üretim, mısırdan buğdaya kadar birçok üründe tedarik zincirini daha öngörülebilir hale getiriyor. Bu durum hem üretici hem de tüketici açısından daha dengeli bir piyasa yapısına işaret ediyor" dedi.

Konuşmasında su kaynaklarının önemine de dikkat çeken Tiryakioğlu, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin her geçen gün daha net hissedildiğine dikkat çekti. Suyun korunması ve verimli kullanımının tarımsal sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığına vurgu yapan Tiryakioğlu, "Su meselesi artık tarımın en kritik başlığıdır. Küresel iklim değişikliği ekosistemin dengesini bozmuş, toprak, su ve hava rejimi değişmiştir. Bu değişim tarımsal üretimi doğrudan etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Pamuk piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, ABD Tarım Bakanlığı'nın Türkiye Pamuk ve Ürünleri Güncellemesi raporuna dikkat çekti. Rapora göre pamuk ekim alanlarının yaklaşık yüzde 15 azalarak 395 bin hektara düşmesinin beklendiğini aktaran Tiryakioğlu, üretimde ise geçen yıla kıyasla yüzde 19'luk bir gerileme öngörüldüğünü söyledi.

Bölgesel tarım ticaretini etkileyen önemli bir gelişmeye de değinen Tiryakioğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti İthalat ve İhracat Ulusal Komitesi tarafından alınan kararla, çok sayıda tarım ürününün ithalatının Aralık 2025 itibarıyla yasaklandığını hatırlattı.

Patates, limon, turunçgiller, nar, elma, kuru incir, sebze grupları, yer fıstığı, zeytin, zeytinyağı, yumurta ve kanatlı ürünleri başta olmak üzere birçok ürünü kapsayan bu kararın, bölgesel tarım ticareti açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"2026'da daha güçlü adımlar atacağız"

GTB Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsanın yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler, hayata geçirilen projeler ve üyelere yönelik yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

2025 yılı boyunca tarım ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Akıncı, bu yılda da üreticiden tüccara, sanayiciden ihracatçıya kadar tüm paydaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Akıncı, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak, sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Piyasaların sağlıklı işlemesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üyelerimizin rekabet gücünün artırılması için 2026 yılında da kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda yeni yıl mesajı da veren Akıncı, 2026 yılının tüm meclis üyeleri, üreticiler ve iş dünyası için bereketli, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını temenni etti. - GAZİANTEP