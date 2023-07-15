Getir, yurt dışından çekileceği iddialarını yalanladı

Getir, son günlerde yurt dışından çekileceğine dair çıkan iddiaları doğrulamadı. Şirket, yeni yatırımlar üzerinde çalıştığını ve herhangi bir ülkeden geri çekilme kararı alınması durumunda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Son yıllarda hızlı teslimat sektöründe ciddi yükselişler gösteren ve önemli yatırımlar alan Türkiye merkezli Getir, son günlerde yurt dışından çekileceğine dair iddialar ile adından söz ettirmeye başladı. Bugün ise şirket, bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Getir : Şirketin tüm dış pazarlardan çekileceği yönündeki iddialar doğru değildir

ShiftDelete.net kurucusu Hakkı Alkan, sosyal medya üzerinde dolaşan söylentilerin ardından Getir'e ulaştı. Şirket, yeni yatırımlar üzerinde çalıştığını ve tüm dış pazarlardan çekileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ayrıca herhangi bir ülkeden geri çekilme kararı alınması durumunda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Getir'in uluslararası operasyonlarını durdurmasıyla alakalı sosyal medyada yükselen söylentiler üzerine şirkete ulaştım ve bu bilgiyi aldım; "Getir, yeni bir yatırım turunu tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Şirketin tüm dış pazarlardan çekileceği yönündeki… — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) July 14, 2023

İşte Getir'in ilgili açıklaması;

Getir, yeni bir yatırım turunu tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Şirketin tüm dış pazarlardan çekileceği yönündeki iddialar doğru değildir. Herhangi bir ülkeden çıkma kararı alınması durumunda gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılarak, süreç mevzuata uygun olarak yürütülecektir.

Getir, Fransa'dan çekildiğini açıkladı!

Sosyal medyada dolaşan söz konusu iddialarda Getir'in, ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve giderlerinin önemli bir kısmını karşılayamadığı söyleniyordu. Bu açıklama ile birlikte şirketin faaliyetlerini sürdüreceği resmileşmiş oldu.

Tabii Getir 'in yurt dışından çekileceği iddialarının ortaya çıkmasına sebep olan olaylardan birisi de şirketin geçtiğimiz günlerde Fransa'dan ayrılmak istediklerini açıklamasıydı. Hızlı teslimat devinin bülten ile yerel kaynaklara gönderdiği bilgiye göre Fransa Hükümeti, büyümelerine engel oluyordu.

Fransa Hükümetine göre müşterisi olmayan gölge mağazalar bir mağaza olarak değil, depo olarak sayılacaktı. Şehir merkezinde bir depo olup olmayacağı kararı ise şehir yönetimine aitti. Bu sebepten ötürü Getir, özgür hissedemiyordu.

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