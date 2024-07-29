GEKA'nın desteklediği Muğlalı 15 öğrenci, Siber Vatan Bootcamp etkinliğine katıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen SiberVatan Eğitim Programını başarıyla tamamlayan Muğlalı 15 öğrenci, Antalya'da düzenlenen Siber Vatan Bootcamp etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile uyumlu şekilde geliştirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında Siber Vatan Bootcamp etkinliğinin kapanış töreni, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekteteri Özgür Akdoğan, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"200 öğrencinin istihdamına katkı sağlandı"

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Üniversiteler tarafından uygulanıyor. Program kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit edip eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri ile kariyer planlamalarına destek olarak ve genç girişimciliğini teşvik ederek Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. 2019 yılından itibaren uygulanan program kapsamında bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok siber güvenlik yarışmalarında önemli başarılar elde edilirken, yaklaşık 200 öğrencinin istihdamına katkı sağlandı ve 7 genç girişim ortaya çıktı.

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programının 2024 Dönemi eğitimleri; Ahiler, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Çukurova, Fırat, Güney Ege, Kuzey Anadolu ve Zafer Kalkınma Ajansı bölgesinde 18 ilde 22 farklı üniversiteden yaklaşık 750 öğrenci ile başladı ve Haziran ayında tüm gruplarda eğitimler tamamlandı. 4 farklı modülde yaklaşık 180 saat süren teknik eğitimlerin ardından Siber Vatan Programının ikinci bileşeni olan Bootcamp'e katılacak öğrencileri tespit edebilmek amacıyla 14 Haziran tarihinde 18 ilde aynı anda Bayrağı Yakala (Capture the Flag, CTF) sınavı gerçekleştirilirken, sınavı başarıyla tamamlayan 241 öğrenci Siber Vatan Bootcamp'e davet edildi.

80 saat derin ve teknik eğitim verildi

Siber Vatan Programı uygulayan kurumlara ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi'nin katkılarıyla, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Bootcamp etkinliğine, program kapsamında eğitim alan ve yapılan görevlendirmelerle sınavlarda başarılı olan Zonguldak'tan Antalya'ya, Muğla'dan Malatya'ya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Yoğun bir şekilde Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde siber güvenliğin alt temalarında oluşturulan takımlar, yaklaşık 80 saat derin ve teknik eğitim aldı. Takımlar eğitim dahilinde tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar gerçekleştirdi.

"22 şehirden 350 genç"

Törenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türkiye'nin 22 şehrinden gelen 350 genç ile Bootcamp etkinliğinin sonuna geldiklerini ifade etti. Şimşek, "Yaklaşık 200 saat aldıkları eğitim boyunca uygulamalı aşama olan 7 günlük kampa dahil oldular. Farklı takımların onlara verilen görevi çözmeleri, mücadelelerini tamamlamaları için birtakım düzenlemeler ve planlamalar yapıldı. Aldıkları eğitim ve takım çalışmalarıyla Siber Vatanımızı kurtarmak üzerine önemli başarılara imza attılar, üniversite ve akademilerin sunduğu programlardan biraz daha ayrışıyor. Teknik uzmanlıklarla birlikte günümüzün ihtiyaç duyduğu beceri temelli imkanları da bu program vasıtasıyla alabiliyorlar. Programımız her geçen gün büyüyor ve kurumsallaşıyor" diye konuştu.

"Türkiye'de siber güvenlik ekosistemi önemli gelişme kat etti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programının yoğunluğu nedeniyle etkinliğe katılamadığını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, konuşması sırasında Bakan Kacır'ı görüntülü olarak aradı.

Öğrencilerin şaşkınlıkla izlediği görüşmede Kacır, "Aranızda olamadığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her daim önceliğimiz Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini geliştirmek, tam bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek, yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde geliştirebilen, dünyaya sunabilen, ihraç edebilen bir Türkiye'yi hep birlikte kurmak. Bu yolculukta siber güvenlik bizim için çok önemli ve öncelikli bir alan, hayatımıza etkisi giderek artıyor. Bireysel yaşamımızdan üretim alt yapılarına, tüm kritik altyapılara, siber güvenliğe yönelik tehditler, alınması gereken tedbirler günden güne daha önemli daha kritik daha stratejik hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde sadece bir şirketin bir kusuru nedeniyle, hava yollarından bankalara pek çok sektörel düzeyde muazzam bir problemle insanlık karşı karşıya kaldı. Böylesine süreçlerde hepimiz bir kez daha görüyoruz ki, küresel tekerlere alternatif milli teknoloji ürün ve hizmetleri geliştirmeksizin, güven içinde olduğumuzu ifade etme imkanına sahip değiliz. Dolayısıyla yürüttüğünüz ve yürüteceğiniz çalışmalar, geliştireceğiniz projeler, kuracağınız girişimler Türkiye açısından çok kıymetli rol oynuyor olacak. Türkiye'de siber güvenlik ekosistemi son yıllarda önemli gelişme kat etti. Siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlık geliştiren hem genç yeteneklerimiz hem teknoloji girişimlerimiz var. Ülkemizin huzuru güveni ve istikbali açısından üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Küresel iletişim kesintisi kasıt mı ihmal mi bilmiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan ise gençlere yönelik olarak yaptığı konuşma ve sunumunda, "Siber Vatan programı son 5 yıldır üniversite öğrencilerine yönelik, özellikle ülkemizin nitelikli siber güvenlik açığını ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir fonksiyon icra oluyor. Bu fonksiyon, usta çırak yönetimine dayanıyor. Sayın bakanımız da değindi, geçtiğimiz günlerde dünya genelinde birçok ülkeye yönelik yazılım hatası diye takdim edilen bir hadise yaşandı. ABD menşeili bir siber güvenlik yayınladığı güncelleme Windows 10-11 tabanlı işletim sistemlerinin çökmesine sebep oldu, bu sistemlerden sunulan hizmetler de doğal olarak kesintiye uğradı, dünya genelinde ticari kayıplara sebep oldu. Türkiye'de de çeşitli sektörlerden 58 firmamız bu olaydan etkilendi. Hadiseyle ilgili ile bulgular olayın siber saldırı olmadığı yönündeydi ama bu konuda kesin bilgi vermek için acele etmemek gerekiyor. Dolayısıyla kasıt mı ihmal mi sorusu net olarak cevabını bulmadan, bunun bir siber saldırı mı yoksa hata mı olduğu yönünde hüküm vermek doğru olmaz. Siber saldırı her zaman dışardan gelmeyebilir, içerden de olabilir" dedi.

"Siber Vatan, öğrencilerin istihdamını sağlıyor"

Etkinliğe Zonguldak'tan katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Yusuf Nas, "2 yıldır Siber Vatan programında yer alıyorum, aldığım programlar sayesinde şu an çalışıyorum. Özel bir şirkette siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum, 7/24 bu işin peşindeyim." diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mikail Kocadağ ise, "Siber Vatan ile 1. Sınıfta tanıştım, adını sonuna kadar hak eden bir proje. Ülkemiz için siber güvenlik sektörüne muazzam bir şekilde insan kaynağı sağlamakta, bizim buradaki amacımız kendimizi geliştirmek."

Muğla'dan 15 öğrenci katıldı

Etkinliğe Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle 15 öğrenci katıldı. Muğla'dan SiberVatan Eğitim Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olarak Antalya'da düzenlenen Bootcamp etkinliğine katılmaya hak kazandı. Etkinliğe katılan öğrencilerin her biri 4 ayrı takımda yer alarak, verilen ödev ve raporlamaları yaptılar.

Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Melike Sena Çakır da iki yıl önce Siber Vatan projesine katıldığını söyleyerek, kendisini hem siber güvenlik hem de yazılım alanında geliştirdiğini ifade etti. Çakır, "Etkinliğe katılarak eğitim verme fırsatım oldu. Bundan sonra kendimi daha çok geliştirmeyi planlıyorum" dedi.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Berra Aytekin ise, "2 yıl önce Siber Vatan'a öğrenci olarak katıldım, bu sene de eğitmen olarak katılma fırsatı buldum. Yıldız Siber takımındayım, geçen sene edindiğim fırsat ile kendimi geliştirdim, bu sene de öğrenci arkadaşlara gerçek dünya senaryolarına yönelik çalışmalar düzenleyip, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu proje aynı zamanda istihdamımı da sağladı" ifadelerine yer verdi.

Kapanış töreninde Siber Vatan vizyon buluşmalarına katılım sağlayan siber güvenlik firmalarına teşekkür belgesi takdiminin ardından, Siber Vatan Programının ilk girişimcisi olan Cyrops firması ile STM arasında işbirliği protokolü protokolü imzalandı.

Nitelikli personel istihdamına büyük katkı

Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde yapılacak eğitim ve uygulamalar sonucunda başarılı olacak yaklaşık 120 öğrenci Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda kümeye üye firmalar tarafından stajyer olarak istihdam edilecek. - MUĞLA