Gaziantep Sanayi Odası Temmuz Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

"Deprem sonrası ihracatta yaşanan düşüş eğiliminin ardından bu başarıya imza atan üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı yürekten kutluyor teşekkür ediyorum" diyen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, liman konusuna dikkat çekerek, Mersin Limanı'nda yaşanan sorunların çözüme kavuşması halinde Gaziantep'in ihracatının çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını kaydetti.

Deprem sonrası İskenderun Limanı'ndaki yangınla birlikte Mersin Limanı'nda yaşanan yoğunluğun bölge ihracatında kayıplara neden olmaya devam ettiğini belirten Ünverdi, konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Limanda yaşanan sorunlarımızı uzun süredir her platformda anlatıyoruz. İlgili Bakanlığımız ve liman yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu dönüşler de aldık, fakat kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce liman konusunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Ülkemiz için en fazla ihtiyaç duyduğumuz ve döviz girdisi sağlayan ihracat konusunda sanayicilerimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. Depremi yaşamış bir kent olarak temmuz ayında ulaştığımız rakamlar çok sevindirici, ancak limanda yaşamış olduğumuz sorunlar olmasaydı biz bugün çok daha yüksek rakamları konuşuyor olacaktık. Bizim ihracatçılarımız şu an ithalatını da, ihracatını da, para akışını da aksamalı olarak gerçekleştiriyor. Maalesef dış ticaret akışımız liman dolayısıyla nizami işlemiyor."

Deprem dolayısıyla Gaziantep'in dönem ihracatının ise halen eksi görünümde olduğunu aktaran Ünverdi, Ocak-Temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında düşüşle 5 milyar 665 milyon 942 bin dolar olarak gerçekleştiğinin hatırlatan Ünverdi, ihracatın daha da projelerle firmalara destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Ünverdi, "Daha önce ihracatı olmayan ya da halihazırda ihracat yapan firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması için ' İhracat Akademisi' eğitim programımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede GSO ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde 7'ncisini düzenlediğimiz programımızı tamamladık. Programımıza katılan firmalarımız edindikleri bilgilerle eğitim döneminde ihracat yapmaya başladılar. Programa katılan tüm firmalarımızı kutluyor, tebrik ediyorum. 8'inci dönem için de hazırlıklara başladık. İhracat yapmak ve mevcut pazarını geliştirmek isteyen firmalarımızı programımıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP