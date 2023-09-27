Gaziantep Sanayi Odası'nda Makine ve Metal Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde Birleştirilmiş Makine ve Metal Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

Makine ve metal sektöründe yaşanan zorluklar, sektörün geleceği, firmaların sorunları, talep ve beklentilerinin istişare edildiği toplantıda, KOSGEB tarafından işletmelere yönelik sağlanan teşvik/destekler ve GSO'nun sektörle ilgili faaliyet ve projeleri anlatıldı.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Muhammed Paksoy, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, sanayiciler ve firma yetkilileri katıldı.

"Gaziantep Sanayisi ve ihracatında makine ve metal sektörünün payı büyük"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in 160 alanda binlerce çeşit ürün ürettiğini ve ürün çeşitliliği ile öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi. "Sanayimizin geçmişine baktığımızda zanaatkarlık ve buna bağlı olarak makine ve metal sektörünün çok önemli bir yeri var" diyen Ünverdi, Gaziantep'ten ülkemizin ve dünyanın tanıdığı makina ustaları yetiştiğini, bu sürecin üretim ve ihracatla devam ettiğini ifade etti.

Ünverdi, 2022 yılı itibarı ile 10.5 milyar dolar ihracat yapan Gaziantep'te makine ve metal sektörünün payının yüzde 9,7 oranında olduğunu belirtti.

Gaziantep'in ihracatındaki her 10 kalemden birisinin makine ve metal sektörü ile ilgili olduğunu kaydeden Ünverdi, "Makine ve metal sektörü büyük hacimli, emek yoğun ama katma değeri yüksek bir sektördür. Bilgi, ustalık, girişimcilik hepsine sahibiz, olağanüstü çözümler üreten, herkesçe bilinen firmalarımız var. Alıcı firmalarımız da makineleri ithal etmek yerine, ihtiyaçlarına uygun şehrimizde üretimi olan makineleri buradaki firmalardan temin etseler işin katma değeri şehrimizde kalacak. Bunun için üretici firmalarımıza fırsat vermeliyiz. Bu sayede sektörün gelişimine de katkıda bulunmuş oluruz" dedi.

Kamu ve özel kurumlar tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanma noktasında firmalara çağrıda bulunan Ünverdi, "Firmalarımızın öncelikle kamu tarafından verilen Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinden muhakkak faydalanmaları gerekiyor. Bu noktada kapıları sonuna kadar açık olan ve konsepti itibarı ile makina sektörüne en yakın olan Model Fabrikamıza da firmalarımızı bekliyoruz. Birlikte çalışalım, birlikte gelişelim, şirketlerimizi birlikte geliştirelim istiyoruz. KOSGEB Gaziantep İl Müdürümüz Sayın Muhammed Paksoy ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ise makine ve metal sektörünün Gaziantep'te çok eskiye dayandığını fakat sektörün hala hedeflenen seviyelerde olmadığını söyledi.

Sektörde vazgeçilmez unsurların üretim ve satış süreçleri olduğunu vurgulayan Küçükparmak, "Üretimi verimli, hızlı, dijital ve yeşil üretim proseslerine uygun yapmak zorundayız. Çünkü önümüzdeki süreç bunu gösteriyor. Özellikle 2026 yılı ile birlikte yeşil dönüşüm konusu daha da önemli bir hale geliyor. Tüm dünya karbon ayak izi konusunda daha da duyarlı olacak. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu noktada önemli çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin ülkemizin en büyük Model Fabrikasına sahibiz. Gaziantep Sanayi Odamız ve Model Fabrika bünyesinde yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla yürütmüş olduğumuz projeler var. Bu konuyu ihracatımızın sürdürülebilirliği ve sanayimizin geleceği için çok fazla önemsiyoruz" diye konuştu.

GSO Birleştirilmiş Makine ve Metal Sektör Toplantısı, sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP