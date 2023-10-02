Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İsrafı Etkinliği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında tüketicilerin farkındalığını arttırmak için etkinlik düzenledi. Etkinlikte gıda israfı konusunda bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' çerçevesinde tüketicilerin farkındalığını arttırmak için etkinlik düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün katılımıyla, Süleyman Çakır Caddesi'nde bulunan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan etkinlikte vatandaşlara gıda kaybı ve gıda israfı konusunda bilgilendirilme yapılarak, broşür dağıtıldı.

Yaşanan iklim krizi, pandemi ve nüfus artışları dünyada tarımın ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünyada yaşanan bu süreçte gıda israfı daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Gıda israfının önlenmesi maksadıyla uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda Türkiye öncülük ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında FAO iş birliğiyle gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik büyük çaplı 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' kampanyası başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda israfına dikkat çekmek ve evlerde güvenilir gıdanın hazırlanıp tüketilmesi için yaptığı etkinlikte vatandaşlara güvenli gıda hazırlanması için 10 altın kuralın yer aldığı lifletler dağıtıldı ve tüketicilere gıda alışverişinde, muhafazasında ve hazırlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca 'Son Tüketim Tarihi' ile 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' arasındaki fark anlatılarak, gıda israfının önüne geçmek için tüketicilere tavsiyelerde bulunuldu ve 'En İyi Denetici Tüketicidir' diyerek gıda güvenliği ile yaşayacakları sıkıntılarda Alo Gıda Hattı'na başvurmaları bildirildi. - ESKİŞEHİR