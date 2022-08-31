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Eskişehir haber: Bankalar promosyonda Eskişehir üniversiteleri için yarıştı

Ekonomi Haberleri

Eskişehir haber: Bankalar promosyonda Eskişehir üniversiteleri için yarıştı

Gelen Eskişehir haberlerine göre Bankalar, Eskişehir'deki üniversitelerin personel maaş promosyonunda adeta yarışırken, düzenlenen ihalelerde maaş promosyonları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) için 31 bin 100 TL ve Anadolu Üniversitesi için ise Türkiye rekoru olan 41 bin 500 TL olarak belirlendi.

Bankalar, Eskişehir'deki üniversitelerin personel maaş promosyonunda adeta yarışırken, düzenlenen ihalelerde maaş promosyonları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) için 31 bin 100 TL ve Anadolu Üniversitesi için ise Türkiye rekoru olan 41 bin 500 TL olarak belirlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Anadolu Üniversitesi'nin maaş promosyon ihaleleri sona erdi. Bankalar üniversite personelinin maaş promosyonu için ihalelerde adeta birbirleriyle yarıştı. ESOGÜ'de 3 yıllık yaklaşık 3 bin 400 personeli ilgilendiren 2023 ocak ayında tek seferde ödenecek olan promosyon 31 bin 100 TL olarak belirlendi. Anadolu Üniversitesi'nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atıldı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşıldı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödenecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Eskişehir Ekonomi Haberler

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