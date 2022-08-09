Eskişehir ekonomi haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı

Eskişehir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız"

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görev yerine uğurlama törenine katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan ve "Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız" diyen Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyumuza uğurlayacağız. Milletimizin duası, Abdülhamid Han gemimizde arama yapacak arkadaşlarla beraber olacaktır. Sizlerden de hayırlı haberi bekliyoruz. Gemimiz buradan diğer kuyulara geçecek, bulana kadar aramaya devam edecek." ifadelerini kullandı