Haber : Eskişehir ekonomi haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir ekonomi haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı

 - Güncelleme:

Eskişehir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız"

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görev yerine uğurlama törenine katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan ve "Oluşturduğumuz sondaj ve sismik arama gemileriyle birlikte, artık bu alanda biz de varız" diyen Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyumuza uğurlayacağız. Milletimizin duası, Abdülhamid Han gemimizde arama yapacak arkadaşlarla beraber olacaktır. Sizlerden de hayırlı haberi bekliyoruz. Gemimiz buradan diğer kuyulara geçecek, bulana kadar aramaya devam edecek." ifadelerini kullandı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Türkiye Ekonomi Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title