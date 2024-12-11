Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Ulaştırma ve haberleşme alanında son 22 yılda önemli projelere imza attıklarını belirten Uraloğlu, "Ülkemize çağ atlattı. Ülke sathında kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşme projelerimizle ulaşım ve iletişim ağını her geçen gün geliştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, faaliyetlerimizi 'insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak' vizyonuyla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ulaştırmada küresel değişimleri de dikkate alarak gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların yaşam kalitesini yükselttiklerini, ülkenin kalkınmasına katkılar sağladıklarını söyledi.

Afete dirençli, net sıfır emisyon hedeflerini gözeten, dijitalleşmeye önem veren ulaştırma politikalarıyla projeler planladıklarını bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yürüttüğü faaliyetlerin karbon emisyonunu hesaplayan ilk Bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini önemsiyor, projelerimizin çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi korumasına önem gösteriyoruz. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumu ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması, ülkemizi lojistik ve ulaşım açısından bir merkez haline getirmiştir. Konumumuzun getirdiği bu avantajlardan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartları dikkate alarak oluşturuyoruz ve geliştiriyoruz. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesiyle, uluslararası işbirliği çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zengezur Koridoru'nun da hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'a, Orta Asya'ya ve Uzak Doğu'ya erişimi doğrudan sağlamış olacağız."

Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde, uluslararası emtia fiyatlarının dikkate alındığında, bakanlık yatırımlarının toplamının 281 milyar dolar olduğunu vurguladı.

"2028'e kadar lojistik merkez sayımızı 25'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Aralıksız çalışarak, ülke ve vatandaşlara yeni projeler sunarak hizmet yarışı verdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "2024'te 4 sektörde 28 ilde, 118 milyar liralık 51 projeyi bitirerek hizmete açtık. Demir yollarında mevcut hatlarımızın büyük bölümünü elektrikli ve sinyalli hale getirdik. 2028'e kadar 12 olan lojistik merkez sayısını da 25'e çıkaracağız. 2025'te Kayseri, Niğde ve Sivas lojistik merkezleri, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı, Gelemen Tekkeköy demir yolu iltisak hattı, Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire ve Malatya-Elazığ sinyalizasyon projelerini tamamlayarak hizmete alacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi hattını hayata geçirerek Asya ve Avrupa'yı tekrar birbirine bağlayacaklarını, Ovaköy, Kırıkkale-Çorum hızlı tren projelerinin ve Dörtyol-Hassa projelerinin yapım çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.

Sivas-Çetinkaya-Malatya, Gaziantep-Şanlıurfa, Şanlıurfa-Mardin, Siirt-Kurtalan hızlı tren projelerinin Yatırım Programı'na öncelikle alınmasına gayret edeceklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Samsun-Sarp Hızlı Tren Projesi'nin etüt proje çalışmalarına başladık. 2028'e kadar mevcutta devam eden 3 bin 92 kilometre uzunluğundaki, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri ve Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Yüksek hızlı tren projelerimizi, ülkemizin dört bir tarafına ulaşacak şekilde yaygınlaştırıyoruz. Bizim hayallerimiz raflarda çürümüyor, raylarda hayat buluyor. 48 saatte rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'yi trenle gezeceğiz. Ülkemiz genelindeki 1015 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının 434 kilometresi Bakanlığımızca yapıldı. 91 kilometrelik hattın yapımına devam ediyoruz, 384 kilometrelik yeni hattın yapılmasını da planladık."

Uraloğlu, raylardaki demir yolu araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesi çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizerek, ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla kara yollarında otoyol ağını 3 bin 796 kilometreye, bölünmüş yolu 29 bin 701 kilometreye, bitümlü sıcak karışımlı yolu 31 bin 669 kilometreye, tünel uzunluğunu 789 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu ise 794 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.

Bu yıl kara yolunda hizmete açtıkları projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ayrıca yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tüneli'ni, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'ni, Malatya Kuzey Çevreyolu 2. Kesimi'ni, bitirerek hizmete alacağız. Yatırımlarımızla vatandaşlarımızın ulaşım taleplerini karşılıyor, başta can ve mal güvenliği olmak üzere birçok alanda insanımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerini tesis etmek için Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisini oluşturduk. Pilot projeye Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, deprem konutlarındaki 300 kilometrelik yolu bitirdiklerini ve hizmete açtıklarını bildirdi.

2025'te de çalışmalara devam edeceklerini belirten Uraloğlu, "Kınalı-Malkara Otoyolu, Adıyaman-Çelikhan Yolu Yalova Güney Çevre Yolu, Antalya Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü Kavşakları, Elazığ-Baskil Yolu ve Muş-Bulanık Yolu'nun yapım çalışmalarına başlıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, büyük kara yolu projeleriyle Türkiye'yi yarınlara taşıdıklarını ifade etti.

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolu yapım çalışmalarına başladıklarını anlatan Uraloğlu, "Ankara'dan-Akyazı'ya gidecek olan yeni bir otoyolu da programımıza aldık." dedi.

Uraloğlu, hava yollarında yaptıkları çalışmalara değinerek, 26 olan havalimanı sayısını 58'e, 55 milyon olan hava yolu terminal kapasitesini 347 milyona, 81 olan hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını 179'a, 60 olan yurt dışı uçuş noktasını 348'e, 150 olan uçak sayısını 702'ye çıkardıklarını hatırlattı.

Ayrıca, yıl içinde, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı, Kayseri Havalimanı Terminal Binası'nı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bitirerek hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldı. Hava yolu yolcu sayısını 2023'te 213 milyondu, bu sene 231 milyon olacak. Yolcu ve çevre dostu 52 havalimanımız, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Esenboğa Havalimanın 3'üncü pistini ve kulesini 2025'in içinde, Gümüşhane-Bayburt ve Yozgat havalimanlarımızı 2026'da hizmete alacağız."

Uraloğlu, denizcilikte yaptıkları çalışmalara da dikkati çekerek, 2025'te Aydıncık Yatlimanı, Gazipaşa Yat Limanı ve Demre Yat Limanı üst yapı projesini tamamlayıp hizmete alacaklarını belirtti.

Haberleşmede mobil abone sayısını yaklaşık 93 milyona, geniş bant abone sayısını 93 milyona fiber hat uzunluğunu yaklaşık 580 bin kilometreye çıkarttıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10. olarak Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Global Siber Güvenlik Endeksi'nde tam puan alarak 'Rol Model Ülke' kategorisinde yer aldı." dedi.

"Uzayda söz sahibi olanın, dünyada gücü olur" prensibiyle TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiklerini anımsatan Uraloğlu, "2025'te Türkiye Kart'ı 18 ilde hayata geçireceğiz." açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, son günlerde sosyal medya platformlarında, dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzlukların ön plana çıktığına dikkati çekerek, sosyal medya ve internet dünyasının her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı olmadığını vurguladı.

Aksine düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların bilgiye erişimi, bunları ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından kıymetlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı 'popülerlik, 'beğeni' ve 'izlenme-görüntülenme sayısı' faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla 'sosyal bir tehdit' bulunmaktadır. Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak. Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüce Meclisimizden yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Birlikte hareket ederek, bu tehlikeyle başa çıkabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek sunabiliriz."

Uraloğlu, ulaşım ve iletişimin bir ülkenin ekonomik kalkınmasının, sosyal gelişiminin temel taşlarından olduğuna işaret ederek, daha güçlü bir Türkiye için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.