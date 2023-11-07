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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin...

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Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini bildirdi

Kaynak: AA / Ekonomi

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