Enerji Bakanı: Olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen arızalara karşı ekiplerin sahada koordineli şekilde çalıştığını belirtti. Sorunların en kısa sürede giderileceğini ifade eden Bakan Bayraktar, elektrik kesintisi yaşayan bölgelere en kısa sürede elektrik verileceğini söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara müdahale edildiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara, ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.