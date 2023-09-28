Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya gelen Bakan Bayraktar ve beraberindekiler Akkuyu NGS şantiyesinde Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva başkanlığındaki proje yöneticileri tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya gelen Bakan Bayraktar ve beraberindekiler Akkuyu NGS şantiyesinde Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva başkanlığındaki proje yöneticileri tarafından karşılandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Likhachev ve Bakan Bayraktar'ın da katıldığı çalışma toplantısında nükleer santral inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Bakan Bayraktar ile görüşmesinin ardından Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işleri yapan müteahhitlerin temsilcileriyle de buluştu. Türk ve Rus yetkililer sahada incelemelerde de bulundu.

Bakan Bayraktar ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız" dedi.

'BU YIL GENEL İNŞAAT ÇALIŞMALARINI BİTİRİYORUZ'

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaatının ilerleyişini değerlendiren Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, inşaat çalışmalarının yoğunluğuna dikkat çekerek 'Rus ve Türk ekiplerinin başarılı iş birliği sayesinde proje, dört güç ünitesinde de takvime uygun olarak devam ediyor. Bu yıl genel inşaat çalışmalarını bitiriyoruz ve ilk ünitede başlangıç aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl fiziksel başlangıç aşamasına geçeceğimizi ve ilk elektrik üretiminin başlamasını umuyoruz. Rosatom her zaman taahhütlerini gerçekleştirmekte ve Rus ve Türk liderleri tarafından belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir' diye konuştu.

'BÖLGENİN ALTYAPISINA DA ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNUYORUZ'

Likhachev, Türkiye'deki ilk nükleer santral projesinin hayata geçirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını belirterek 'Sadece Türkiye için yeni olan enerji sektörünün gelişimine değil, aynı zamanda bölgenin altyapısına da önemli bir katkıda bulunuyoruz. Bölgede yeni konutlar, modern otoyollar inşa ediliyor. Eğitim, tarım, otelcilik ve diğer birçok alan geliştiriliyor. Tüm bu etkiler bölge sakinleri tarafından halihazırda hissediliyor' ifadelerini kullandı.