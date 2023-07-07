EN düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseliyor
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik torba yasa teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Ayrıca, deprem bölgesine yönelik düzenlemeler ve KDV istisnasının kaldırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.
EN düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 17 maddelik ekonomik torba yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Ekonomi
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