EN düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik torba yasa teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Ayrıca, deprem bölgesine yönelik düzenlemeler ve KDV istisnasının kaldırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.