Erzincan haberi! Eminevim ve Erzincan Eğitim Bir-Sen Ortak Frekans'ta buluştu

Erzincan haber: Tasarruf finansman sektörüne 30 yılı aşkın süredir liderlik eden Eminevim, Ortak Frekans projesi çerçevesinde Erzincan Eğitim Bir-Sen ile iş birliği protokolü imzaladı.

Tasarruf finansman sektörüne 30 yılı aşkın süredir liderlik eden Eminevim, Ortak Frekans projesi çerçevesinde Erzincan Eğitim Bir-Sen ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde sendika üyeleri Eminevim'in sunduğu tasarruf finansman hizmetinden indirimli olarak yararlanma fırsatı bulacak.

Eminevim, Ortak Frekans projesi çerçevesinde Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Erzincan Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen Erzincan Eğitim Bir-Sen üyelerine bir yıl boyunca organizasyon ücretinde yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansıyla Türkiye'de 85 milyona hitap eden Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye'nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor. Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişinin ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans çerçevesinde de ek indirim avantajları sunacak. - ERZİNCAN