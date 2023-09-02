Eğirdir'de Kaçak Balık Avcılığına Cezai İşlem

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kaçak balık avcılığı yaptığı tespit edilen 2 balıkçıya idari para cezası uygulandı, kullandıkları malzemelerine el konuldu.

Eğirdir ilçesi Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, Eğirdir Gölü Sorkuncak Karabağlar kıyı şeridinde, kullanımı yasak olan uzatma ağlar ve yine avcılığı yasak olan sudak (tatlı su levreği) balığı, avcılığı yapan 2 balıkçı tespit edildi. Balıkçılara idari para cezası uygulandı. Avladıkları sudak balıklarına, avcılıkta kullanılan av araçlarına ve şahıslara ait tekne ve avcı ruhsatlarına 1 ay süre ile el konularak avcılıktan men edildi. - ISPARTA