EGİAD, Enflasyon Muhasebesi Hakkında Bilgilendirme Programı Düzenledi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), enflasyon muhasebesinin şirketlere etkisi üzerine bir program düzenleyerek üyelerini bilgilendirdi. EGİAD'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda enflasyon muhasebesi detaylı olarak ele alındı ve iş dünyasının soruları uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yıl sonuna sayılı günler kala, enflasyon muhasebesinin şirketlere etkisi üzerine bir program düzenleyerek üyeleri bilgilendirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), "Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Neler Getiriyor?" başlığıyla bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Özgür Öney, Serhat Başkoca, İsmail Yavuz ve Niyazi Yömez'in konuşmacı olduğu etkinlik, EGİAD Dernek Merkezinde gerçekleşti. Toplantıda, enflasyon muhasebesi bir başka deyişle enflasyon düzeltmesi, genç iş dünyası için ayrıntılı olarak ele alındı. Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması, vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücünü gerçek değerinde göstermesi açısından önemli olduğunun vurgulandığı etkinlikte, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de bir konuşma yaptı.

Pandeminin etkisi, küresel ekonomik dengeler, rasyonel sapmalar yaşayan ekonomi politikaları sebebiyle yüksek enflasyonla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Yelkenbiçer, "Enflasyon, sadece bir ekonomik gösterge olmanın ötesinde, tüketiciyi olduğu kadar iş dünyasını da derinden etkileyen bir faktör. Hızlı maliyet artışlarının yanında, finansal planlama zorlukları, hızlı değişen rekabet koşulları, fiyat belirsizliği gibi pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Bu zorlu süreçleri atlatmaları için şirketlerin etkili stratejiler geliştirmesi ve değişen koşullara hızla adapte olmaları gerekiyor. Bunu sağlamak için de doğru veri ve doğru finansal tablolar önem kazanıyor. Enflasyonun finansal verilerde yol açtığı yanılgıları bir şekilde gidermek gerekiyor. Enflasyonun etkilerini gündelik hayatımızda hızla yaşarken, aynı etkiyi finansal tablolarda aynı şekilde göremiyoruz. Enflasyon muhasebesi, diğer adıyla enflasyon düzeltmesi kısaca, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesidir. Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması, böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve satın alma gücünü gerçek değerinde göstermesi açısından önemlidir. Enflasyon muhasebesi, finansal verilerin cari değerlerle ifade edilmesini sağlayarak muhasebe verilerinin tutarlı olmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gerçek durumun yansıtılmasını sağlayarak doğru veriyi görmeyi sağlar" dedi.

Kimlerin enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olduğu, bilançonun hangi kalemlerinde düzeltmenin zorunlu olduğu, vergiye etkileri gibi başlıkların masaya yatırıldığı etkinlikte iş dünyası, merak edilen soruları işin uzmanlarıyla değerlendirme şansı buldu. Toplantıda konuşan uzmanlar, 2024 Mart ve mayıs aylarında vergi mükelleflerini çok ciddi vergilerin beklediğine dikkat çekerek, enflasyon düzeltmesinin önemli olduğunu hatırlattı. - İZMİR