Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Gençleri Tarım Sektörüne Kazandırmak İçin Yeni Projeler Üzerinde Çalışıyor

Ege Bölgesinde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, tarım sektöründe yaş ortalamasının sürekli artması nedeniyle gençleri tarım sektörüne kazandırmak için çabalarına yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor.

Tarım sektörüne gençleri kazandırmak için "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği" isimli projeyi 2022 yılında hayata geçirdiklerini kaydeden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında odağına gençleri alan yeni bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerini Seferihisar'da ağırlayan Başkan Hayrettin Uçak, tarım sektöründe sürdürülebilirlik için gençlerin tarım sektöründe varlığının artması gerektiğinin altını çizdi.

Türk tarımının gençlerin omuzlarında yükseleceğinin altını çizen Uçak, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak; üretimden ihracata, depolamadan taşımaya, tüketimden meyve sebze mamulleri üretimine tüm aşamalarda gençlerin süreçlere dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir bir üretim için öncelikli başlıklarımız olan; pestisitle mücadele, gıda atıklarını azaltma, kontrollü tarımda gençlerimiz sayesinde başarıya ulaşacağız. Tarım sektöründe; Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, araştırma enstitüleri, üreticiler ve ihracatçılar gençleri kucaklayan projeleri hayata geçirmeliyiz. 2024 yılında öncelikli gündemlerimizden biri gençleri tarım sektörüne kazandıracak projeler olacak" şeklinde konuştu.

Tarım sektörünün bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele ederken, bir yandan da sıfır karbon hedefiyle uyumlu üretim yapması gerektiğine dikkati çeken Uçak, sıfır karbon hedefine donanımlı gençlerin sektörde inisiyatifi ele almasıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi. - İZMİR