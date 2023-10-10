Edremit'te Zeytin Hasadı Başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki zeytinlik alanlarda zeytin hasadı başladı. Edremit Belediyesine ait arazilerden toplanacak zeytinlerden, bu sene yaklaşık 30 ton zeytinyağı üretilmesi hedefliyor.

Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hasada katılan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sezonun güzel geçmesi için temennilerde bulundu.

Edremit ilçesinde yaklaşık 60 bin zeytin ağacına sahip olan Edremit Belediyesi ekipleri hasat mevsimi ile birlikte çalışmalarına başladı. Başkan Arslan, "Edremit Belediyesinin mülkiyetinde bulunan zeytinliklerimizde, kendi personelimiz ile bu gün yeni sezon hasadımıza başladık. İki sezondur da özenle seçilen belli noktalarda belediyemiz adına hasat ediyoruz. Bu zeytinleri işleyip zeytinyağı haline getirip halkımızın tüketimine sunuyoruz. Edremit için zeytin en önemli değer. Bu değeri çok daha yücelteceğiz. Bu da Edremit için çok büyük bir prestij olacak. Yeni hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Edremit Belediyesi mülkiyetinde bulunan zeytinliklerde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 60 bin zeytin ağacında yapılan keşif çalışmalarında, bin 800 çuval zeytin tespiti yapıldığı ve yaklaşık 30 ton civarında zeytinyağı üretimi hedeflendiği öğrenildi. - BALIKESİR