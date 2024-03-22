Üye Girişi
Haberler

EBRD Başkan Yardımcısı Türkiye'ye Ziyarette Bulunacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink'in 24 Mart'ta Türkiye'ye dört günlük ziyarette bulunacağı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Fatih Karahan başta olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacağı ve deprem bölgesine gideceği duyuruldu.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın deprem bölgesi için 1,5 milyar avroluk yatırım paketi açıkladığı ve bu miktarın yarısından fazlasının hali hazırda depremden etkilenen şirket ve özel sektör temsilcilerine sağlandığı ifade edildi.

Rigterink'in 24 Mart'ta başlayacak dört günlük Türkiye ziyareti sırasında deprem bölgesine gideceği belirtilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da üst düzey görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rigterink, Türkiye'nin depremden bu yana yaşadığı zorluklar olduğunu belirterek, "Özellikle bölge ekonomisini sarsan yıkıcı depremlerin ardından ülke için zorlu bir yıl oldu. Bugüne kadar nelerin başarıldığını ve EBRD'nin bölgenin toparlanmasına yardımcı olmak için daha fazla neler yapabileceğini görüşmek üzere ilgili paydaşlarla bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Ayrıca Türkiye'deki yatırım ortamını ve uzun süreli işbirliğimizi görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle görüşmeyi de dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin geçen yıl Türkiye'deki yatırımları 2,5 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştı. Deprem bölgesine sağlanan 800 milyon avroluk finansman, geçen yılki yatırımların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

EBRD'nin 2009'den beri Türkiye'ye yatırımları ise yaklaşık 19,5 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Fatih Karahan Mehmet Şimşek Türkiye Deprem TCMB Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar CANLI izle! 21 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 21 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli? Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title