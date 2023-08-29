Düzce Valisi Selçuk Aslan Fındık Bahçesinde İşçilerle Buluştu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ülkemizin önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındık bahçesine girerek işçilerle fındık topladı. Vali Atay, yaşanan iklimsel sebeplerden dolayı fındığın yüzde 15 düştüğünü söyledi.

Karadeniz bölgesinde toplanmasına devam edilen ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan fındık, Düzce'de de bir çok noktada toplanılıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da Köprübaşı Ömer Efendi köyüne giderek burada fındık işçileri ile bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Vali Aslan, daha sonra fındık topladı.

Fındık hasadı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aslan, "Köprübaşı Ömer Efendi köyünde fındık hasadına katıldık. Hasat şenlik havası içerisinde yürütülmekte. İlimizde Ağustos ayının başında alçak kotlarda başlayan fındık hasadı artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. İlimizde 754 bin dekarlık tarım arazisi içerisinde yaklaşık 632 bin dekarlık alanda fındık ekimi yapılmakta. Yıllık ortalama 83 bin ton ilimizin fındık üretimi söz konusu. Ancak bu sene ilkbaharda yaşanan don hadisesi sebebiyle rekoltede yüzde 15'lik bir düşme söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığımız tüm imkanlarıyla fındık ekiminde çiftçilerimizin yanında. Destekleyici primlerine devam etmekte. Biz bereketli olmasını temenni ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE