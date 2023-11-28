Düzce Valisi Selçuk Aslan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve esnafa verilen destek konusunda teşekkür etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Vali Aslan ziyarette TESKOMB Genel Başkan Vekili ve Düzce Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kooperatif yöneticileri ile sohbet etti.

Ertan Taşlı, kooperatifin esnafın finansman ihtiyacını karşıladığını belirterek, gerek pandemi döneminde, gerekse sonrasındaki süreçte esnafa gerekli finansman desteğini sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Vali Aslan, kooperatifin çalışmaları ve esnafa verilen destek konusunda Taşlı'ya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - DÜZCE