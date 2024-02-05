Düzce'den Avrupa Birliği Ülkelerine 2 Bin 294 Ton Fındık İhraç Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere ocak ayında 2 bin 294 ton fındık ihraç edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Ocak ayı ihracat verilerini açıkladı. Düzce'den Ocak ayı 2 bin 294 ton fındık bin 39,7 ton maya, 46,6 ton diğer gıda maddeleri ve bin 77 ton orman ürünleri ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE