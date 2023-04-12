Milyarder sayısına göre dünyanın en zengin şehirleri sıralandı! Servetleri dudak uçuklatıyor
Ekonomi Haberleri
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisi, milyarder sayısına göre dünyanın en zengin şehirler listesini yayımladı. Milyarder listesine göre New York, 101 milyarderle listenin ilk sırasına yerleşti. 101 milyarderin toplam serveti ise 616.8 milyar dolar olarak kaydedildi. İşte dünyanın en zengin şehirleri.
Dünyanın en prestijli dergilerinden Forbes, geçtiğimiz günlerde2023'ün en zengin insanlarını açıklamıştı. Türkiye'den de 26 ismin yer aldığı liste, dünyanın en zengin insanlarını sıralamaştı. Ünlü dergi bu kez de milyarder sayısına göre en zengin şehirleri açıkladı. İşte en zengin şehirler...
10. Delhi, Hindistan
116.4 milyar dolar
9. Singapur
133.3 milyar dolar
8. Shenzhen, Çin
246 milyar dolar
7. Mumbai, Hindistan
276.4 milyar dolar
6. Moskova, Rusya
307.1 milyar dolar
5. Londra, İngiltere
294.9 milyar dolar
4. Şangay, Çin
181.9 milyar dolar
3. Pekin, Çin
247.2 milyar dolar
2. Hong Kong, Çin
286.8 milyar dolar
1. New York, ABD
616.8 milyar dolar