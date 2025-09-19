Dubai'de Şirket Kurmak Veya Şube Açmak

Eğer Dubai'de şirket kurmak veya mevcut firmanız için Dubai'de şube açmak istiyorsanız, doğru planlama ve uzman desteği ile hızlı ve avantajlı hizmetler sağlıyoruz.

Dubai'de şirket kurmak işletmenize başta Ortadoğu'nun lojistik merkezi olan Dubai üzerinden tüm körfez ülkelerine, Asya, Türki Cumhuriyetler ve Afrika kıtasına yapacağınız ticaretlerinizde avantajlar sağlamaktadır.Transit ticaretin dışında eğer yazılım, e-ticaret, danışmanlık, eğitim satışı vb. gibi hizmetler sunuyorsanız tüm Dünya'da vergisel avantajlarla ve ödeme sistemleri kolaylığıyla faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz.

Dubai'de Şirket Kurmak

Dubai'de şirket kurmak şirketiniz için Dünya pazarında en avantajlı vergi sistemi ve nakit akışı açısından güvenli banka sistemiyle Global'e açılmanızın en güvenli yoludur. Dubai işletmelere birçok teknoloji altyapısı sağlayarak firmaların tüm Dünya'da kolaylıkla iş yapmasına olanak tanır. Özellikle yazılım, danışmanlık, eğitim ve e-ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, Dubai'nin sağladığı düşük vergilendirme sistemi ve gelişmiş ödeme altyapısı sayesinde dünya genelinde kolaylıkla hizmet verebilir.

Örneğin; Almanya merkezli bir danışmanlık şirketi, Dubai Serbest Bölge'de kurduğu firma üzerinden Avrupa ve diğer ülkelere hizmet sunarak tahsilatlarını düşük vergilerle Dubai banka hesapları üzerinden gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde, fiziki ürün ticareti yapan firmalar da transit ticaret imkânıyla Dubai limanlarına uğramadan mallarını farklı ülkelere sevk edebilir.

Fiziki ürün satışı yapan bir firma için örnek verecek olursak, Dubai serbest bölgesinde kurduğumuz şirket ile Mısırdan ithal ettiği tekstil ürünlerini transit ticaret olarak Dubai limanlarına uğramadan Tüm Dünya'ya kolaylıkla sevk edebilmesi ve tüm kazançlarını Birleşik Arap Emirlikleri avantajlı vergi sistemiyle tahsil edebilmektedir.

Dubai Serbest Bölgede Şirket Kurmak – Freezone Şirketi

Dubai serbest bölgede şirket kurmak, şirket faaliyet türünüze göre en uygun serbest bölgenin seçilmesi kurulum öncesinde yapılması gereken kritik adımlardandır. Şirketinizin mevcut faaliyeti ve ileride hedeflediği faaliyet yapısının doğru tespit edip Türkiye'deki NACE kodunuza en yakın aktivitelerin veya yeni girişim için sektörünüzün belirlenmesini World Company Setup uzman ekibimizle sağlıyoruz.

Dubai'de 20'nin üzerinde serbest bölge (freezone) bulunmaktadır. Maliyet / fayda açısından işletmeniz için en uygun bölgenin seçilmesi ve 10 gün içinde Dubai'de şirket açmak için hizmetinizdeyiz.

Serbest Bölgede Şirket Kurmak için Gerekli Evraklar ve Süreler

Şirket kurmak için gerekli evraklar; Pasaport fotokopisi, adres kanıt belgesi (e-devletten ikamet), son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf'dır.

Serbest bölge şirketi genellikle 10 iş günü içinde kurulmaktadır.

Dubai Ana Karada Şirket Kurmak

Birçok şirket faaliyeti için serbest bölgeler uygun olsa da bazı sektörler için mutlaka Dubai ana kara şirketi kurmanız gerekmektedir.Dubai ana kara şirketi kurmak için faaliyet alanınız eğer UAE iç pazarına hitap eden ve genellikle B2C bir faaliyetse mutlaka ana kara şirketi tercih edilmelidir.

Eğer faaliyet alanınız doğrudan BAE iç pazarına hitap ediyorsa, ana kara şirketi kurmanız gerekir. Bu yapı özellikle restoran, güzellik merkezi, klinik gibi son kullanıcıya yönelik işletmeler için uygundur. World Company Setup'ın uzman ekibi, ücretsiz danışmanlık hizmetiyle şirketinizin yapısına ve en uygun lokasyona birlikte karar verir, tüm süreci adım adım planlar.

Ana Kara Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Ve Süreler

Ana kara şirket kurmak için gerekli evraklar; Pasaport fotokopisi ve biyometrik fotoğraf'dır.

Dubai ana kara şirketi genellikle 5 - 8iş günü içinde kurulmaktadır.

Dubai'de Şirket Kurmanın Avantajları

Dubai'de şirket kurmanın avantajlarını vergisel açıdan avantajlar, lojistik ve finansal avantajlar olmak üzere 3 ana başlıkta ayırabiliriz.

Dubai'de Şirket Kurmanın Vergisel Avantajları

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Dünya'da sayılı vergi cennetleri arasındadır.Bu durumun birçok sebebi vardır. Şirket kârınızı vergisiz olarak kişisel hesabınıza aktarabilirsiniz. Vergi istisnaları ve gider düşme imkânları ile minimum vergi yükü.

Kişisel gelir vergisinin sıfır olması: Birçok ülkede bulunmayan fakat işletmeler için Birleşik Arap Emirlikleri'nin tercih edilmesinde en önemli unsurlar arasında şirketinizden sağladığınız kârın %100'ünü kesinti olmadan (kâr dağıtım vergisi olmadan) kişisel hesabınıza alabilmenizdir.

Kurumlar vergisi oranının %9 olması: Vergi ve finans uzmanı Burak Yıldırım'a göre Federal Tax Authority (FTA) kurumlar vergisi oranlarını 2022 yılında resmi olarak 9% olarak açıklamıştır.

Dubai'de Kurumlar Vergisi Hesaplama Örneği

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurumlar vergisi oranı %9'dur ve bu oran yalnızca yıllık kârın 375.000 AED'nin üzerindeki kısmına uygulanır.

Örneğin;

Şirketinizin 2025 yılı içinde 1.000.000 AED kâr elde ettiğini varsayalım.

Aynı dönemde maaş ve diğer giderleriniz toplamda 400.000 AED olsun.

Adım adım hesaplama:

1.000.000 AED kâr – 400.000 AED gider = 600.000 AED net kâr

600.000 AED – 375.000 AED vergi istisnası = 225.000 AED vergilendirilebilir kâr

225.000 AED × %9 = 20.250 AED ödenecek kurumlar vergisi

Yani yıllık 1 milyon AED kâr elde eden bir şirket, giderlerini düştükten sonra yalnızca 20.250 AED vergi ödemektedir.

Eğer yıllık kârınız 375.000 AED veya altında kalırsa kurumlar vergisi ödemezsiniz.

Kaynak: 9 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan Federal Decree-Law No.?47 of 2022 ile duyurdu.

Dubai'de Şirket Kurmanın Lojistik Avantajları

Dubai, Ortadoğu'nun en büyük lojistik merkezi olma hedefiyle dev yatırımlar yapmaktadır. Özellikle Dubai South bölgesinde inşası devam eden Al Maktoum Uluslararası Havalimanı (DWC), günümüzde yıllık 7–10 milyon yolcu kapasitesine sahiptir. Proje tamamlandığında ise bu kapasitenin yaklaşık 250 milyon yolcuya ulaşması planlanmaktadır.

Ayrıca yıllık 12 milyon ton kargo taşıma kapasitesi ile dünyanın en büyük havacılık ve lojistik merkezlerinden biri olması hedeflenmektedir.

Stratejik konumu sayesinde Dubai; Asya, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Afrika arasında köprü görevi görmekte ve ticaret yapmak isteyen şirketlere benzersiz avantajlar sunmaktadır.

Dubai'de Şirket Kurmanın Finansal Avantajları

Dubai, yabancı yatırımcılara ticari ve bireysel kredi imkânı sunan nadir bölgelerden biridir. Birleşik Arap Emirlikleri bankaları, yüksek hacimli işlemleri güvenle yapabileceğiniz güçlü bir finansal altyapıya sahiptir.

Ayrıca Dubai'de:

Sanal POS ve fiziki POS çözümleri

Kripto para ile ödeme sistemleri

Uluslararası para transferlerinde kolaylık

gibi modern finansal araçlar güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu özellikleriyle Dubai, global ölçekte iş yapan şirketler için adeta finansal bir güvenli liman konumundadır.

Dubai'de şirket kurma maliyeti birçok faktöre göre farklılık göstermektedir, bu sebeplerin başında şirket faaliyetiniz ve faaliyetinizin hangi serbest bölgeye veya ana kara için mi uygun olup olmadığının tespit edilmesiyle oluşmaktadır.

Dubai'de şirket kurma maliyetlerine etki eden başlıca faktörler

Eğer serbest bölge şirketi kurmak isteniyorsa hangi serbest bölgeyi tercih ettiğiniz

Özel izin gerektiren bir aktiviteniz mi var? (Belediye, Gümrük veya bakanlık onayları gerekli mi?)

Şirket ortak sayısı ve ortakların oturum sahibi olmak isteyip istememeleri

Dubai'de kısa kalma talebiniz varsa süreçleri hızlandırmak için ek servislerden yararlanmak isteyip istemediğiniz.

Şirketinizde çalışan olacak mı? Olacaksa çalışan sayısı gibi faktörler şirket kurma fiyatlarını etkilemektedir.

Türkiye'deki Şirketinizin Dubai'de Şubesini Açmak

Dubai'de mevcut firmanızın şubesini açmak, yeni bir şirket kurmaya kıyasla daha fazla zaman ve maliyet gerektirir. Bunun en önemli sebebi resmi belge onay süreçleridir.

Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Lahey Apostil Sözleşmesi (1961) tarafı olsa da, Türkiye'den alınan yalnızca kaymakamlık apostilli belgeler BAE'de doğrudan geçerli sayılmamaktadır. Bu nedenle şirket evraklarının:

Yeminli tercüman tarafından çevrilmesi

Noter tasdiki yapılması

Kaymakamlık ve ilgili resmi dairelerden onay alınması

Son olarak BAE Dışişleri Bakanlığı (MOFA) onayından geçmesi gerekir.

Bu süreçler nedeniyle şube açma maliyetleri, yeni bir şirket kurma maliyetine göre en az iki kat daha fazladır. Örneğin, yalnızca şirket ana sözleşmenizin MOFA onaylı (pembe sticker) hale gelmesi yaklaşık 6.000 AED tutmaktadır.

Ayrıca Dubai'de kurulu bir şirketin Türkiye'de offshore banka hesabı açabilmesi için de MOFA onaylı evraklara ihtiyaç vardır. Genel olarak tüm şirket evraklarının MOFA işlemlerinin maliyeti 11.000 – 15.000 AED arasında değişmektedir.

World Company Setup olarak, Dubai'deşirket kuruluşu, şube açılışı, muhasebe ve gümrük hizmetleri için uçtan uca danışmanlık sağlıyoruz. İşlemlerinizi hızlı ve güvenilir şekilde tamamlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

