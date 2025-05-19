DTO üyeleri 'Sektör Günleri'nde girişimcilik hikayelerini anlattı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Tuncer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır, üniversite gençliği ile buluştuğu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sektör Öğrenci Buluşmaları 2025 Sektör Günleri'nde, mesleki ve sektörel bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Girişimcilik temalı konferans, büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, gençliği önemsediklerini ve nitelikli eğitim almaları ile çok iyi yetişmeleri için her türlü desteği sağladıklarını, bu tür organizasyonları da bu kapsamda önemli ve değerli birer etkinlik olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan, "Her fırsatta, bir veya birkaç isimle bu tür organizasyonlara katılım sağlıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz ki başarılı girişimler ile hayat hikayeleri, gençlerimize örnek olsun ve girişimcilik bağlamında ufkunu açsın istiyoruz. Arkadaşlarımız ayrıca, DTO'nun faaliyetlerini de aktarıp katılımcıların sorularını yanıtlıyorlar. Onun için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Başta arkadaşlarımız olmak üzere emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Gençlerimize bu konudaki katkımızın, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Yarınlarımızı emin ellere emanet etmek için gösterdiğimiz çabamızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sektör Öğrenci Buluşmaları 2025 Sektör Günleri kapsamında gerçekleştirilen Girişimcilik temalı oturumda, DTO'nun Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Kemal Tuncer ile TOBB Denizli KGK İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve TOBB Denizli GGK İl İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır'ın yanı sıra PAÜ'den mezun girişimciler Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) OSB Müdürlüğü Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Çağlar Öngüner ile IQVizyon Dijital Dönüşüm AŞ Yönetici Ortağı Emre Hekim, İİBF A Blok Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonu'nda bir araya geldiği üniversite gençliği ile, sektörel bilgi ve birikimlerini paylaştı. Girişimciliğin faydaları, zorlukları, sektörlerin geleceği, girişimciler ile çalışanlarda gereken ve aranan niteliklerinin işlendiği konferans, katılımcıların kısa birer selamlama konuşmasıyla kendilerini tanıtmalarıyla başladı.

DTO'nun yöneticileri, sektörel ve mesleki birikimlerini aktardı

Konuşmacılar, ikinci bölümde ise sektörel faaliyetlerini aktararak katılımcıların sorularını yanıtladılar. Etkinlik, gençlerden büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök'ün sunumlarıyla girişimcilik hikayelerini anlatan konuklardan DTO'nun Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Tuncer, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu ve DTO'nun girişimcilik konusundaki icraatlarını aktardı. Tuncer, "Öncelikle, böyle köklü bir çatı altında gençlerle beraber olmak hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Sözlerime, çoğunuzun yakından takip ettiğine ve tanıdığına inandığım Denizli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'ın sizlere selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Bugün ben de başkan vekili olarak burada bulunuyorum; odanın yönetim kurulunun sayman üyesiyim. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Eğitim ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin kurucusuyum. Birini 2007'de, diğerini de 2019 yılında kurduk yani daha yeni, taze bir şirket. Ailem, klasik bir Türk ailesiydi; 4 kişilik çekirdek aileydi. Sevgili babam, devlet memuruydu. Annem ev hanımıydı. Hiç unutmuyorum; 2007'de ilk kendi işimi ve şirketimi kurduğumda, ilk senesinde özellikle sevgili babamın 'Çok yoruluyorsun; ne gerek var? Devlete geçsen daha mı iyi olur acaba?' gibi cümleleriyle karşılaştım. Size eğer bir tavsiyem olacaksa söylemek istediğim şu; en önemli şey ne yapıyorsanız yapın işinizi iyi yapmaya çalışın. Girişimci olmak çok kıymetli. Çalışırken de iş yeri sahibi olduğunuzda da girişimci bir ruha ve vizyona sahip olmak, bulunduğunuz kurumlarda da bulunduğunuz şirketlerde de sizi mutlaka öne çıkartır. Sizi daha başarılı kılar ve daha görünür hale getirir. 2007'ye kadar 7-8 yıl bir yerde, üstelik de tek bir yerde çalıştım. Çağ değişti daha da değişiyor; yeni neslin hızlı hayat algısı bazen belki de sabırsızlığına baktığımızda bu uzun bir süre gibi. Ben, çalışırken mutlu olmaya ve yaptığım işten keyif almaya dikkat ediyordum. 18 yıldır bir işverenim ve çalışanlarım var. Bu çok güzel ve keyifli bir durum. Girişimci olmak ve kendi işinin sahibi olmak, her anlamda çok güzel. Hem toplumda katma değer sağlıyorsun hem de bir anlamda kendini ve becerilerini ispatlıyorsun. Ben, insanları öğrenmeyle, onları bilmeyle ilgileniyorum ve psikolojisini önemsiyorum. O yüzden de umut kavramını hep vurguluyorum. Fakat her şeye toz pembe bakan yani gerçekçilikten uzak bir umuttan da bahsetmiyorum; umutlu olmak demek benim sözlüğümde eylemci olmak, edilgen olmak demek. Çünkü umutlu insan aktif insandır; umutlu insan araştırmaya devam eden ve vazgeçmeyen insandır. Herkes aynı şartlara ve şansa sahip olmuyor; bunu biliyoruz Herkesin zorlukları ve yükleri farklı ama umutlu olduğumuz müddetçe hep bir çıkış yolu bulunacağına inanıyorum. 20 yıl önce de çalışmak çok önemliydi bugün de çok önemli! Ne olursa olsun 20 yıl sonra da aynı şey olacak! Yani çalışmadan ve azimli olmadan kazanamazsınız! Mesela ben yıllar sonra ilk öğrenci olduğum İstanbul Üniversitesi'ne tekrar kaydoldum. 2 programıyla, kendime yeni bir yön çizdim ve işletme okumaya başladım. Finansal okur yazarlığı olan insanlar, girişimlerini iyi bir noktaya getirirler çünkü iş kurmak ve girişimde bulunmak esasında o kadar da zor değil fakat sürdürebilirliğini sağlamak bundan daha da önemli. Türkiye'de açılan iş yerlerinin 5 yılda önemli bir kısım kapanıyor veya el değiştiriyor; ortalama olarak söylüyorum bunu. Mesela siz bu konuda uzman olacaksınız. Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka finansal okuryazarlıkla ilgilenin; mutlaka finans ve bilanço bilgisine sahip olmak, şirketlerinizin gelir gider tablolarına hakim olmak durumundasınız. Sonuç olarak donanımlı olursanız başarılı da olursunuz, mutlu da olursunuz" diye konuştu.

Tuncer ayrıca gençleri, iş ve meslek gelişimlerini tamamlayabilmeleri için mentorlük bağlamında, kendileriyle bağlantı kurmaya ve Denizli Ticaret Odası'ndan destek almaya çağırdı.

TOBB Denizli KGK İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu da tekstil sektöründen gelen biri olarak Denizlili yatırımcıların büyük bir bölümünü ve çalışma şartları ile başarı öykülerini çok iyi bildiğini belirtti ve her geçen gün yeni bir şey öğrendiğini ifade etti. Taşçıoğlu, "Özel butik işler yapan bir firmam var. Ege Üniversitesi'nin tekstil bölümünden mezunum. Yaklaşık 2000 senesinden beri sektördeyim; bunun ilk 13 senesini farklı sektörler ve farklı birimlerde, öncelikle üretim satış daha sonrasında pazarlama daha sonrasında da yurtdışı pazarlama gibi işlerde çalışarak geçirdim. Amacım kendi firmamı kurup kendi işimin sahibi olmaktı. Onun için bu işin mutfağından sonuna kadar tüm bileşenleriyle sektörü öğrenip işe başlamak istedim. Tabii ki tüm detaylarıyla öğrenmek mümkün değildi ama genel hatlarıyla yaptığım işin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için nasıl satılabildiğini, hangi ürünlerin hangi pazarlarda bulunabildiğini, bunun ile ilgili pazar araştırmalarını takip ettim. Yani yaptığınız işle ilgili bilginiz olmazsa siz onunla ilgili pazarlama faaliyetinde de bulunamazsınız! 2013 senesinden beri kendi şirketimi yönetiyorum. İşime çok küçük başladım; evimin bir odasında başladım. ve kendi belirlediğim çizgide ilerledim. Ben şuna inanıyorum; hepimizin ticari hedefleri oluyor ama öncelikle biz ne istiyoruz ve hangi şartlarda bunları yapabiliriz onu düşünüp planlamalıyız. ya da hayallerimiz var ve bir tarafta da gerçekler var Hayalleri gerçekleştirmek ise çok zor ama mutlaka bunun bir yolu var; buna inanın! Belki tekstil sektörünün dinamiği gereği sürekli farklı sorunlarla karşılaşıyoruz ve bu çok büyük sorunlar da olabiliyor. Fakat eğer kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız ve gerçekten girişimciyseniz asla vazgeçmeyecek, pes etmeyeceksiniz. Gün geçtikçe ticaret tüm sektörler için daha da zorlaşıyor ama sorun ne olursa olsun mutlaka bir yol bulabileceğini düşünüyorum. Özellikle gençler için çok daha farklı çok daha hızlı yönlerle ve kolaylıkla işler halledilebilir, sorunlar çözülebilir. ve mutlaka azimli olunmalı. Yani bence girişimcilik eşittir azim" dedi.

"Bizi, üniversite gençliğiyle aynı salonda buluşturanlara teşekkür ediyoruz"

TOBB Denizli GGK İl İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır ise mezun olduğu okulda hocaları ve yeni öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konulmasına başladı. Çakır, "Böylesine güzel bir toplulukta size hitap ediyor olmak, benim için gerçekten büyük bir onur ve mutluluk. Biz de bu sıralardan geçtik; 4 yılımız artı yüksek lisansımız bu üniversitede geçti. Onun için bizi sizlerle bir araya getirenlere teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için hem üniversitemize ve hocalarımıza hem de Denizli Ticaret Odamıza teşekkür ediyorum. 34 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. Yapı ve gayrimenkul sektöründeyim; kendi firmam var. Okuduğumuz yıllarda itibaren sektörün içinde yer aldım ve bu bize ciddi anlamda bir tecrübe sağladı. İkinci öğretimde okurken sabah inşaatlarda yardım ederken öğleden sonra ise derslerimize geliyorduk. Gerçekten zor bir süreçti fakat hem sektör ve iş deneyimi edindim hem de çevremi genişlettim. Okurken aynı zamanda birçok kulüpte aktif olarak görev aldım. Sosyal hayatı da bir kenara bırakmadık. Mezun olduktan sonra da birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu olarak görevlerde bulundum. Ticaret Odamızda da üniversitemizin bir mezunu ve en genç meclis üyesi olarak şehrimize ve ticaretine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2019 yılında farklı bir sektöre girdik, kimya sektöründe bir girişim gerçekleştirdik. Artık ihracat da yapıyoruz. Memleketimize katma değer sağlama noktasında var gücümüzde çalışıyoruz. Arkadaşlar sonuç olarak mesleğinizi gerçekten severek ve isteyerek seçin. Kimse aç kalmıyor; çok şükür memleketimizde herkes bir şekilde karnını doyuruyor, bir iş yapıyor fakat işini iyi yapmak, güzel işler yapmak ve topluma faydalı olmak hepsinde de önemli ve çok daha farklı bir şey!" diye konuştu.

Çakır, girişimcilik konusundaki etkinliklerinin ortaokul çağına kadar indirgediklerini ve çok ilginç yaklaşımlarla karşılaştıklarını da anlattı. Ayrıca, 18-40 yaş arası için ise Uçtan Uca Girişimcilik Programı'nı başlattıklarını söyleyerek üniversite gençliğine "Sizler de bu sayede bir girişimci olabilirsiniz. Lütfen bizi takip edin; sizleri de aramızda görmek istiyoruz ve bekliyoruz. Yeni fikri ya da girişimi olanlardan kayda değer bulduklarımızı, melek yatırımcılarla buluşturarak destekleyeceğiz ve iş planlarının hayata geçmesini sağlamaya çalışacağız" müjdesini verdi.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda, gençlerle birebirde de sohbet ederek mesleki ve sektörel paylaşımlarını sürdürdü.

Başkan Erdoğan: "DTO, şehrimizin öncü ve lider STK'sıdır

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, Denizli Ticaret Odası'nın 22.882 üyesiyle şehrin ilklere imza atan, öncü ve lider sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı; kadın girişimciler ile genç girişimcilerin de bunun içinde önemli bir yer teşkil ettiğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan, "Üyelerimizden kadın girişimci kategorisine giren şirket yetkilisi 3.905, şirket ortağı 3.418, kendi işini kurmuş gerçek kişi işletme sahibi de 590 kişi var. Genç girişimci kategorisine giren 40 yaş altında kendi işini kurmuş gerçek kişi işletme sahibi ise 4.705 kişi. Şirket ortağı genç girişimci 1.763, şirket yetkilisi genç girişimci ise 1.309 kişi. Bu sayıyı çok daha fazla artırmalı kadınlarımızı ve gençlerimizi istihdama katmalıyız. İşlerini kurmalarını sağlayabilirsek çok daha güzel olur. İş gücüne katılacak her bir fert, toplumsal kalkınmaya ve ekonomimize katma değer sağlayacak önemli bir katkıdır. Biz de işte bu bilinçle son yıllarda içlerinde girişimciliğin de olduğu 140 farklı başlıkta çok sayıda mesleki ve kişisel gelişim eğitimi verdik. 11.500 vatandaşımız, bu imkandan ücretsiz yararlanarak sertifikalandı ya işini kurdu ya da istihdam edildi. Bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz. Bu yönde büyük bir çaba harcıyor, bu etkinlik gibi bulduğumuz her fırsatı da değerlendiriyoruz" dedi. - DENİZLİ