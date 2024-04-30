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DSİ, Devam Eden Projeler İçin Taşınmazları Acele Kamulaştırıyor

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti İkmali Projesi, Çermik-Kale Projesi (GAP) ve Aşağı Dalaman Projesi kapsamında bazı taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün devam eden projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay- Altınözü Altınkaya Göleti İkmali Projesi ve Çermik-Kale Projesi (GAP) bünyesindeki Kale Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Tüneli'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Aşağı Dalaman Projesi bünyesindeki Dalaman Ovası sulaması inşaatının yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar da DSİ tarafından istimlak edilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Devlet Su İşleri Altınkaya Altınözü Hatay Ekonomi Güncel Haberler

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