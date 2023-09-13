Diyarbakır'da Market ve Kırtasiyelerde Etiket Denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki marketler ve kırtasiyelerde etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda fiyat etiketi bulunmayan iş yerlerine cezai işlem uygulanırken, uygunluk evrakı düzenlenen işyerleri de oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kentteki marketler ve kırtasiyelerde etiket denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla marketlerde ve kırtasiyelerde denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulunmayan ürünler için gerekli uyarılar yapılarak, 4 iş yerine cezai işlem uygulandı.

11 işyeri için ise ürünlerde fiyat etiketi olduğundan dolayı uygunluk evrakı düzenlendi.

Vatandaşların bu konuda tespit ettikleri sorunları Alo 153'e bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.