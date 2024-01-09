Diyarbakır'da İşletmelerde Fiyat Listesi Denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipler, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren işletmelerde fiyat listesinin masalarda ve giriş kapılarında görünecek şekilde bulunması zorunluluğu çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler; pastane, kafe, lokanta ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat listesi olup, olmadığını inceledi.

Müşterilerin kimse ile temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

İşyeri sahiplerine fiyat listeleri veya ürün etiketleri bulunmayan işletmelere 2 bin 200 liradan başlayan cezalar uygulanabileceği belirten ekipler, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları ALO 153 ve 175 telefon hatlarına bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR