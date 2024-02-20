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Diyarbakır Çermik'te Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Yapıldı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üreticilerle toplantı düzenlendi. Toplantıda tarımda verimlilik konuları ve çeşitli konular ele alındı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde üreticilerle toplantı yapıldı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Çermik'te toplantı düzenledi. Kaymakamlık toplantı salonunda, il müdürlüğü bünyesindeki ilgili şubeler tarafından hazırlanan hayvansal ve bitkisel üretim planlaması değerlendirildi. Çermik'in üretim konuları hakkındaki mevcut durumu ve 2024-2027 yılları arasındaki 4 yıllık hedefleri belirlendi.

Tarımda verimlilik konularının da masaya yatırıldığı toplantıda kalite, rekabetçilik, sürdürülebilirlik, çevre koruma, iklim değişikliği, su yönetimi, toprak sağlığı, biyolojik çeşitlilik, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, coğrafi işaretler, tarımsal inovasyon, tarımsal eğitim, tarımsal danışmanlık, tarımsal örgütlenme, tarımsal sigorta, tarımsal kredi, tarımsal araştırma ve geliştirme gibi konularda görüşler dile getirildi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ile çiftçiler katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Çermik Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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