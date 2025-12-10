Haberler

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'nın dev bankası SaxoBank'ın "Olağanüstü Tahminler 2026" raporu, küresel düzeni sarsabilecek iddialı senaryolar içeriyor. Raporda Taylor Swift–Travis Kelce evliliği ve altının 6 bin dolara çıkması gibi dikkat çekici öngörüler yer aldı.

  • SaxoBank'ın 2026 raporuna göre altının ons fiyatı 6 bin doların üzerine çıkabilir.
  • SaxoBank'ın 2026 raporuna göre SpaceX'in halka arzı sonrası şirket değeri 1 trilyon doları aşabilir.
  • SaxoBank'ın 2026 raporuna göre büyük bir şirket yapay zekâ modelini CEO olarak atayabilir.

Danimarkalı SaxoBank, dünya ekonomik ve siyasi düzenini derinden etkileyebilecek senaryoları içeren "Olağanüstü Tahminler 2026" raporunu duyurdu. Raporda ünlü çift Taylor Swift– Travis Kelce'nin evliliğinden altın fiyatlarında tarihi sıçramaya kadar 8 farklı iddialı tahmin bulunuyor.

ALTIN 6 BİN DOLARA YÜKSELİYOR

Rapora göre Çin'in dev altın rezervlerini resmen açıklayıp yuanı kısmen altına endekslemesi, doların rezerv para üstünlüğünü sarsacak bir gelişme olacak. "Altın yuan" olarak tanımlanan bu model, Batı dışındaki ülkeler için güvenli bir ticaret aracı hâline gelirken altının ons fiyatını 6 bin doların üzerine taşıyabilir. Aynı süreçte yabancı yatırımcıların çıkışı nedeniyle ABD tahvil faizlerinde keskin bir yükseliş görülebilir.

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

SPACEX HALKA ARZI UZAY EKONOMİSİNİ PATLATACAK

SaxoBank'a göre SpaceX'in halka arzı sonrası şirketin değeri 1 trilyon doları aşarak uzay ekonomisinde yeni bir çağ başlatacak. Elon Musk'ın Mars'ı vergisiz ve bağımsız bir bölge ilan etme fikrini gündeme getirmesi, şirket merkezlerinin gelecekte Mars'a taşınması olasılığını doğuracak. Aynı dönemde Ay ve Mars'ta maden ve arazi yarışının kızışması, sıfır yerçekiminde üretim yapan yeni endüstrilerin hızla gelişmesini tetikleyecek.

ABD'DE SORUNSUZ GEÇEN ARA SEÇİMLER

Rapora göre ABD'de seçim bölgelerinin bağımsız bir komisyon tarafından yeniden düzenlenmesi kutuplaşmayı azaltacak. Yapay zekâ ile üretilen manipülatif içeriklerden bunalan seçmenler daha güvenilir bilgi kaynaklarına yönelirse, daha sakin ve uzlaşmacı bir seçim süreci yaşanabilir. Bu ortam devlet kurumlarına duyulan güveni artırarak tahvillere talebi güçlendirebilir.

YAPAY ZEKANIN İLK CEO ATAMASI

SaxoBank, büyük bir şirketin verimlilik amacıyla geliştirdiği yapay zekâ modelini CEO koltuğuna oturtabileceğini öngörüyor. İnsan denetimi altında çalışan bu "AI CEO", hızlı karar alma yeteneğiyle rakiplerinin önüne geçebilir. Başarı sağlanması halinde diğer şirketler de algoritmik yönetime yönelebilir ve yapay zekâ kurumsal yönetimde yeni standart hâline gelebilir.

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

TRİLYON DOLARLIK YAPAY ZEKA KRİZİ

Yeterince test edilmeden piyasaya sürülen üretken yapay zekâ teknolojilerinin neden olacağı hatalar, 2026'da ciddi piyasa çöküşlerine yol açabilir. Dijital altyapıda oluşacak tahribatı gidermek için hükümetler ve şirketler trilyonlarca dolarlık kaynak ayırmak zorunda kalabilir. Bu süreçte yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşıp siber güvenlik ve denetim odaklı şirketlere yönelmesi bekleniyor.

KİLO VERME İLAÇLARI HAYVANLARA YAYILIYOR

Obezite ilaçlarının ucuzlayarak hap formuna geçmesi kullanımını dünya çapında artırırken, ilaç üreticileri bu pazarı evcil hayvanlara doğru genişletebilir. Veterinerlerin desteklediği uygulama sosyal medyada etik tartışmaları alevlendirirken, küresel kalori tüketiminin düşmesi gıda ve mama sektöründe daralmaya yol açabilir. Bu durum şirketleri daha küçük porsiyonlara ve premium ürünlere yönelmeye zorlayabilir.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR İNTERNETİ KIRABİLİR

SaxoBank'a göre kuantum bilgisayarların beklenenden hızlı gelişmesi mevcut şifreleme sistemlerini geçersiz kılabilir. Bu gelişme kripto para piyasasında sert çöküşlere neden olurken finansal güveni sarsabilir. Dijital varlıkların güvensiz hâle gelmesi, yatırımcıları hızla altına yönelterek fiyatların rekor seviyelere çıkmasına yol açabilir. Ardından hükümetler ve şirketler kapsamlı bir dijital güvenlik reformu başlatmak zorunda kalabilir.

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

TAYLOR SWIFT'İN EVLİLİĞİ KÜRESEL EKONOMİYİ CANLANDIRABİLİR

Raporda Swift ve Kelce'nin evlenip çocuk sahibi olmasıyla hayran kitlesinin çevrimdışı yaşama yönelmesinin sosyal medya şirketlerini baskı altına alabileceği belirtiliyor. Ekran süresinin azalmasıyla insanlar evlilik, aile kurma ve yerleşik yaşama yönelirken bu kültürel dalga ekonomik hareketliliği artırabilir. "Swiftie etkisi", küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açabilecek bir demografik dönüşüm yaratabilir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

İslamcı Memiş fotosu göremedik haberde

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title