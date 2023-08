Depremlerden etkilenen işletmelerin vergi ve SGK borçları ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 11 ildeki işletmelerin vergi ve SGK borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmişti. Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 ay ile 24 ay aralığında ilgili dönem SGK ve vergi borçlarının faizsiz bir şekilde ikişer aylık dönemlerde ödenmesi ile ilgili destek bekliyoruz" dedi.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden iş dünyası da etkilendi. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işletmelere kolaylık sağlanması açısından vergi ve SGK borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmişti. Depremin izlerinin silinmeye devam ettiği 11 ilde çalışmalar sürerken, DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, SGK ve vergi borçlarında ertelemelerin devam etmesini talep etti. Akbaş, "Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz tarifi imkansız bir acı ile deprem felaketini yaşadı. Üst üste yaşanan 2 deprem felaketinin tarihte geçmiş depremlere nazaran etkisi ve kayıpları tahmin edilemez düzeyde 11 ilimizde yaşanmıştır. Devletimizin tüm kurumlarının, STK'larımızın ve halkımızın topyekün olarak kenetlenmesi ile bu zor sürecin elbirliğiyle üstesinden gelmeye gayret edilmiştir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu büyük deprem felaketinde, hükümetin yaraların sarılmasına ve normal hayata tekrar dönüş için kısa bir zamanda çok büyük çabaları olmuştur" dedi.

"İş dünyası olarak, normal hayatın, iş hayatının ve çalışan kesiminin tek dayanağı olan sanayicilerimiz ve ticaret erbaplarımız da bu felaketlerden çok büyük maddi ve manevi zararlar görmüştür" diye devam eden Akbaş, "Tüm bunlara rağmen, işletmelerimiz ayakta durmaya ve üretimini artırmaya gayret göstermişlerdir. 6 Şubat tarihinden itibaren devletimizin 11 il için 31.08.2023 tarihine kadar ertelemiş olduğu vergi ve SGK borçları bizlere bir nebze de olsa önemli bir destek sağlamıştır. Özellikle SGK pirimi ödeme süresinin dolması nedeniyle 31.08.2023 tarihinde mesai bitimiyle peşinen ödenmesi gerekiyor. Bu bağlamda hem ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist yapı, dövizin artışı, asgari ücret, akaryakıtın yükselmesi ve maliyetlerin tahmin edilemeyecek düzeylerde artması ile 6 aydır biriken SGK ve vergi borçlarının peşinen ödenmesi mümkün görünmediği gibi, aynı zamanda işletmelerimize de ciddi sıkıntılar oluşturacaktır. Bu noktada hükümetimizden, geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 ay ile 24 ay aralığında ilgili dönem SGK ve vergi borçlarının faizsiz bir şekilde ikişer aylık dönemlerde ödenmesi ile ilgili destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DİSİDER olarak zor süreçten el birliği ve dayanışma ile daha güçlü çıkacaklarını dile getiren Akbaş, "Finansa erişim konusunda ciddi sıkıntı yaşadığımız bu dönemde can suyu olacak banka kredileri, esnaf kefalet kredileri ve KGF kredilerinin de uygun bir faizle, sanayici ve işletmelerimize bir an önce tahsis edilmesini önemle istirham ediyoruz. DİSİDER olarak, ülkemizin her zamanki gibi bu zor süreci de, el birliği ve dayanışma ile daha güçlü çıkacağına ve hükümetimiz tarafından bu talebimizin değerlendirileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR