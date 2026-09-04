Denizli İhracatı Ağustos'ta 448 Milyon Dolara Yükseldi: Türkiye'nin 7. Büyük İhracatçısı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Ağustos ayında Denizli ihracatının yüzde 9,8 artışla 448 milyon dolara yükseldiğini belirterek, kentin Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısı olduğunu söyledi. Uğurlu, son 12 aylık ihracatın ise 4 milyar 971 milyon dolara ulaşarak 5 milyar dolar sınırına dayandığını ifade etti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ihracatının Ağustos ayında yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olduğunu belirten Uğurlu, Denizli ihracatının ise yüzde 9,8 artışla 448 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

DENİB tarafından kayda alınan ihracatın da aynı dönemde yüzde 13,7 artarak 343 milyon dolara ulaştığını kaydeden Uğurlu, "Ağustos performansıyla Denizli, Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısı oldu. İhracatçılarımızın küresel ekonomideki zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü göstermesi açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Ocak-Ağustos döneminde Denizli ihracatının yüzde 8,9 artışla 3 milyar 377 milyon dolara ulaştığını aktaran Uğurlu, son 12 aylık ihracatın ise 4 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Uğurlu, kentin yeniden 5 milyar dolarlık ihracat eşiğine yaklaştığını vurgulayarak, küresel ölçekteki yoğun rekabet baskısına rağmen ihracatçıların dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin ihracat bayrağını dalgalandırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Önde Gelen Tüm Sektörlerimizde İhracat Artışı

Ağustos ayında Denizli'nin önde gelen tüm sektörlerinde ihracat artışı yaşandı. Tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 1,1 artışla 128 milyon dolar olurken, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 39,3 artışla 116 milyon dolara yükseldi. Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 29,3 artışla 79 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 10 artışla 30 milyon dolara, madencilik ihracatı ise yüzde 17,6 artışla 27 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin Ağustos ayında tüm ana sektörlerde ihracat artışı sağlayarak güçlü bir performans ortaya koyduğunu belirten Uğurlu, sektörlerdeki çeşitliliğin kentin ihracat gücünü desteklediğine dikkat çekti.

İlk 5 Ülkenin Tamamında İhracat Arttı

Denizli'nin Ağustos ayındaki ihracatında ilk 5 sırada yer alan ülkelerin tamamına yapılan ihracat artış kaydedildi. İngiltere'ye ihracat yüzde 54 artışla 81 milyon dolara yükselerek ilk sırada yer aldı. ABD'ye ihracat yüzde 33,1 artışla 50 milyon dolar olurken, İtalya'ya ihracat yüzde 9,4 artışla 36 milyon dolara ulaştı. Almanya'ya ihracat yüzde 4,2 artışla 34 milyon dolar, Fransa'ya ihracat ise yüzde 18,3 artışla 18 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos Ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık %1,84; Yıllık %31,51 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,57 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 31,51, Yİ-ÜFE'de yüzde 27,95 seviyesine ulaştı. Ağustos ayında aylık enflasyonun yüzde 1,84 ile beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen yıllık enflasyonun yüzde 30'un üzerinde seyretmesinin fiyat baskılarının ekonomide etkisini sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Uğurlu, dezenflasyon sürecinin zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uğurlu, Ağustos ayında enflasyona 0,82 puanla en yüksek katkının ulaştırma grubundan geldiğini belirterek, Körfez ülkelerinde yaşanan gerilimin küresel petrol fiyatlarını artırmasının akaryakıt fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Aylık enflasyonda önceki dönemlere göre daha ılımlı bir görünüm oluştuğunu ancak yıllık enflasyonun halen yüzde 30'un üzerinde bulunduğunu kaydeden Uğurlu, fiyat istikrarının tam anlamıyla sağlanamadığını ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Üretici enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde seyretmesinin maliyet baskılarında kısmi bir iyileşmeye işaret ettiğini belirten Uğurlu, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçiş etkisinin önemini koruduğunu ifade etti. Uğurlu, maliyet tarafındaki iyileşmenin kalıcı hale gelmesinin fiyatlandırma davranışlarının normalleşmesi ve reel sektörün planlama kapasitesinin güçlenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Türkiye İmalat PMI Ağustos Ayında 48,1 Olarak Gerçekleşti

Türkiye imalat PMI endeksi Ağustos ayında 50,0 eşik değerinin altında kalmasına rağmen Temmuz ayındaki 47,7 seviyesinden 48,1'e yükseldi. Böylece endeks son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşarak faaliyet şartlarındaki daralmanın önceki aya göre ılımlı bir seyir izlediğine işaret etti. PMI verilerindeki sınırlı toparlanmaya rağmen endeksin eşik değerin altında kalmaya devam etmesinin imalat sanayinde talep şartlarının henüz yeterince güçlenmediğini gösterdiğini belirten Uğurlu, üretim ve siparişlerde kalıcı bir iyileşmenin önemine dikkat çekti.

Türkiye Sektörel PMI: İmalat Sektöründe Talep Baskısı Devam Ediyor

İmalat sektöründeki zorlu faaliyet şartlarının Ağustos ayında da sürdüğünü belirten Uğurlu, Sektörel PMI kapsamında izlenen 10 sektörün tamamında yeni siparişlerin daraldığına dikkat çekti. Türk imalat sektörünün talep baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ifade eden Uğurlu, küresel talepteki dalgalanmalar, yüksek finansman maliyetleri ve üretim üzerindeki maliyet baskılarının ihracatçı firmaları etkilemeyi sürdürdüğünü söyledi. İmalat sanayinde üretim, siparişler ve tedarik süreçlerine ilişkin göstergelerde yaşanacak iyileşmenin kalıcı hale gelmesinin ihracat performansının desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Uğurlu, sanayideki toparlanmanın ihracat açısından kritik olduğunu kaydetti.

Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,3 Büyüdü

TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek GSYH verilerine göre Türkiye ekonomisinin yüzde 2,3 büyüdüğünü belirten Uğurlu, büyüme performansını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Büyümenin kompozisyonunda iç talebin temel öncü olmaya devam ettiğine dikkat çeken Uğurlu, daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yapısı için üretim, yatırım ve özellikle ihracatın daha güçlü katkı sunması gerektiğini ifade etti. Net ihracatın ikinci çeyrekte büyümeye 0,6 puan pozitif katkı sağlamasının sevindirici olduğunu belirten Uğurlu, ilk çeyrekte büyümeyi negatif etkileyen net ihracatın ikinci çeyrekte pozitife dönmesinin ihracat açısından olumlu bir ivmeye işaret ettiğini söyledi.

Uğurlu, bununla birlikte net ihracatın katkısının hala sınırlı seviyede bulunduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Büyümenin Amiral Gemisi İhracat Olmalı

Uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümenin ihracat temelli bir yapıyla mümkün olabileceğini belirten Uğurlu, büyümenin ana dinamiğinin yalnızca iç talebe dayalı olmasının dengeli bir ekonomik yapı açısından yeterli olmadığını ifade etti. İç talebin büyümeye sağladığı katkının önemli olduğunu ancak sürdürülebilir büyüme modeli için ihracatın büyümenin amiral gemisi olması gerektiğini dile getiren Uğurlu, "İhracat; üretimi, yatırımı, istihdamı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri aynı anda destekleyen stratejik bir alan" dedi.

Ekonominin daha sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına girmesi için iç talebin yanı sıra yatırım ve ihracatın ağırlığının artırılması gerektiğini vurgulayan Uğurlu, "İhracatın yeniden büyümenin güçlü bir lokomotifi haline gelmesi, ülkemizin orta ve uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşması açısından kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı