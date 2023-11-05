Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirleten tekne drone ile tespit edilerek, tekneyi sevk ve idare eden şahsa 6 bin 140 TL idari para cezası uygulanarak tekne seferden men edildi.

Deniz kirliliği dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı

Deniz kirliliği dron ile tespit edildi: 6 bin 140 TL para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirleten tekne drone ile tespit edilerek, tekneyi sevk ve idare eden şahsa 6 bin 140 TL idari para cezası uygulanarak tekne seferden men edildi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Kemer Alacasu Koyu içerisinde bir teknenin denizi kirlettiği drone çekim görüntüleri ile tespit edildi. Yapılan kontrol ve denetimler neticesinde deniz kirliliğinin, koy içerisinde bulunan özel bir tekne tarafından yapıldığı tespit edildi.

Tekneyi sevk ve idare eden şahısa 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 6 bin 140 TL idari para cezası uygulanarak tekne seferden men edildi. Olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı öğrenildi.