DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi, Toronto'ya heyet ziyareti düzenledi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Kanada İş Konseyi, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörlerindeki öncü kuruluşları Kale Grup, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN ile Kanada'nın Toronto kentine heyet ziyaretinde bulundu.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye- Kanada İş Konseyi, International Economic Forum of the Americas (IEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve Kanada ile bölgesel ve küresel ölçekteki sektörlerin öncü aktörlerini bir araya getiren Toronto Global Forum (TGF) kapsamında, Kanada'nın Toronto kentinde DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz'ın başkanlığında savunma sanayi heyet ziyareti gerçekleştirdi.

Heyette, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörlerindeki öncü kuruluşları Kale Grup, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN yer aldı.

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi, her yıl 3 binden fazla katılımcı ve 150'nin üzerinde uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapan TGF'de "Değişen Küresel Düzende Savunmanın Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı savunma paneli düzenlendi.

Kale Grup Başkan Vekili ve SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Alper Güneri, ASELSAN İş Geliştirme Müdürü Serdar Kılınç ve HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Semih Demirtoka konuşmacı olarak yer aldı.

Ayrıca, söz konusu panelde Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar da açılış konuşmalarını gerçekleştirerek katılımcılara Türkiye-Kanada arasındaki savunma sanayi fırsatlarını anlattı.

150'den fazla uluslararası temsilcinin yoğun ilgisiyle takip edilen panelde, Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık sektörlerindeki son yıllardaki başarıları, artan yerli üretim kapasitesi, ihracat performansı ve inovasyon odaklı dönüşümü ele alındı. Katılımcılara, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki artan rolü, Kanada ile savunma alanında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları ve NATO ile üye ülkelerle potansiyel ortaklık alanları da aktarıldı.

Türkiye'nin insansız hava araçları, otonom sistemler ile yeni nesil deniz ve hava platformlarıyla geliştirdiği yerli savunma sanayi sayesinde yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de etkin bir aktör haline geldiği vurgulanan panelde, NATO'nun kolektif güvenliğini güçlendirdiği ve inovasyon ile teknolojik bağımsızlık açısından yeni fırsatlar yarattığı ifade edildi. NATO ülkelerinin 2035'e kadar savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı hedeflemesinin, Türkiye'nin ortaya koyduğu modelin stratejik önemini artırdığı belirtildi.

"Bu ziyaret uzun vadeli teknolojik işbirliklerinin de temelini atmış oldu"

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi, Ontario Chamber of Commerce (OCC) ve Kanada- Türkiye İş Konseyi (CTBC) işbirliğiyle iki ülke iş çevrelerini bir araya getiren Türkiye-Kanada Savunma Sanayi ve Havacılık Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş, DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkan Yardımcısı Nursel Atar, Ontario Ticaret Odası Başkanı Daniel Tisch ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi.

Toplantı, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ve sektörel ilişkilerin yeni ortaklık fırsatlarına dönüştürülmesini amaçlarken, savunma sanayi, havacılık ve ileri teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliği imkanlarının değerlendirilmesine de zemin hazırladı.

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Mehmet Yılmaz, Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi ve havacılık alanlarında gelişen diyaloğun, iki ülke ekonomik ilişkilerine stratejik bir boyut kazandırdığını belirtti.

Yılmaz, "Bu ziyaret, yalnızca yeni ticari ortaklıkların değil, aynı zamanda uzun vadeli teknolojik işbirliklerinin de temelini atmış oldu. Türk savunma sanayi şirketleri, mühendislik gücü ve yenilikçi üretim kapasitesiyle küresel ölçekte güvenilir ortaklar haline geldi. Kanada'nın AR-GE ve ileri teknoloji alanındaki deneyimiyle bu birikimin buluşması, karşılıklı değer üreten projelere dönüşecektir. DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi olarak hedefimiz, Ticari diplomasisi aracılığıyla bu ortak potansiyeli kalıcı bir ekonomik değere dönüştürmektir. Türkiye-Kanada ilişkilerinde savunma sektörünün yeni bir ivme kazanacağına ve bu işbirliğinin iki ülke ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Okyay da küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği, tedarik zincirlerinin yeniden konumlandığı, savunma teknolojilerinin hızla dönüştüğü bir dönemde olduklarını aktardı.

Türk savunma sanayisinin, mühendislik kapasitesiyle, saha deneyimiyle, esnek tedarik yapısıyla bu dönüşümün aktif bir parçası haline geldiğini kaydeden Okyay, "Kanada gibi yine mühendislik kapasitesi güçlü ve transatlantik ilişkileri önceleyen bir savunma ve havacılık ekosistemi ile kurulacak stratejik ortaklıklar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin ötesinde, NATO müttefiklerimiz başta olmak üzere küresel savunma sanayi paydaşlarımızla ortak operasyonel kapasitemizi de güçlendirecektir." açıklamasında bulundu.