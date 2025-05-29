İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu ' Osman Gazi'yi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı. Osman Gazi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişini de tamamladı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerine ulaşacak.

ERDOĞAN EL SALLAYARAK UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platformu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı törenle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden el sallayarak uğurladı.

"VATANDAŞLARIMIZI ÇOK DAHA RAHATLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız" dedi.

GEÇİŞİNİ 11 SAATTE TAMAMLAYACAK

Mehter ekibinin performans sergilediği törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçişini 11 saatte tamamlaması beklenen platformun 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.