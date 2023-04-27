Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla katılacak! Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı 16.00'ya ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılacağı Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı saat 13.30'dan 16.00'ya ertelendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de canlı olarak katılım sağlayacak.

TÖREN ÖNCESİ ERDOĞAN VE PUTİN'DEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kremlin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılış töreni öncesinde Putin ile Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin ardından Putin ile Erdoğan'ın törene video-konferans ile katılacağını belirtti.

ERDOĞAN KATILDIĞI YAYINDA RAHATSIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı katıldığı bir canlı programda rahatsızlanmıştı. Bunun üzerine programları iptal edilen Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacağı açıklanmıştı.

İLK ÜNİTE DEVREYE ALINIYOR

Bugün taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın daha tamamlanması bekleniyor. Yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor.

YAKIT ÇUBUKLARI 1,5 YIL BOYUNCA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek. Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

AKKUYU'DA NGS İNŞAATI 2018 YILINDA BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı. Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

Çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ettiği projede, çoğunluğu Türk çalışanlardan oluşan binlerce kişi görev alıyor. İnşaat sahasında çalışan kişi sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demirinin kullanıldığı ve 1,3 milyon metreküp betonun döküldüğü santralin yapımında 1300'den fazla iş makinesi görev yapıyor.