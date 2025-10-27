Haberler

Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer, Eurofighter anlaşmasına imzaları attı. Anlaşma kapsamında Türkiye Katar'dan 12, Umman'dan 12, İngiltere'den 20 Eurofighter savaş uçağı alacak.

  • Türkiye, Katar'dan 12, Umman'dan 12 ve İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak.
  • Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin bir anlaşma imzaladı.
  • Almanya hükümeti, Türkiye'ye yönelik Eurofighter satışına resmen onay verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı. Starmer'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

EUROFİGHTER ALIMINA İLİŞKİN İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Starmer, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Zirveden beklenen haber geldi. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında anlaşma sağlandı. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan ve Starmer Eurofighter alımına ilişkin imzaları attı.

TÜRKİYE, 44 EUROFIGHTER ALACAK

Anlaşmanın detayları da belli olmaya başladı. Anlaşma kapsamında Türkiye Katar'dan 12, Umman'dan 12, İngiltere'den 20 Eurofighter savaş uçağı alacak.

ERDOĞAN: TİCARET HACMİMİZİ 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Sayın Starmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret, savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaretin güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Aramızda ikili işbirliği çerçeve anlaşmasına yönelik müzakerelere başladık.

"EUROFIGHTER ANLAŞMASI, STRATEJİK İLİŞKİLERİN YENİ NİŞANESİ"

Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına imza attık. Bu mutabakatı aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığı'nın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum.

"SAVUNMA SANAYİİNDE MÜŞTEREK PROJELERE KAPI ARALAYACAK"

Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere kapı aralayacağına inanıyorum. Bugün ayrıca Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Başbakanı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Biz bu karara cesur bir adım olarak bakıyoruz. Kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arzediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la birlikte adım atacağımıza inanıyorum.

Özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri sayın Başbakanla değerlendirdik 4. yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyid ettik. Tabiatıyla çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerinin ülkeyi istikrarsızlığa düşürülmesi çabalarının önlenmesi gerekiyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

STARMER: ESKİSİNE ORANLA ÇOK DAHA YAKIN ÇALIŞIYORUZ

İngiltere Başbakanı Starmer, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Sizlerle birlikte burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir. Şu anda eskisine oranla çok yakın çalışan iki ülkeyiz. NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı destekliyor, Ortadoğu'da barış için çalışıyoruz. Sizin oynadığınız rolün altını çizmek isterim. Gazze'de bölgeyi çok daha iyi bir noktaya götürmek için çalışıyoruz.

Güvenlik, terörizmle, mücadele, göç, enerji ve birçok konuda yapabileceğimiz çok şey var. Burada çok büyük adım attık. Stratejik bir ortaklığı duyuyoruz. İlk Birleşik Krallık Türkiye İkili İşbirliği çerçevesini duyuruyoruz. Bu çok önemli mihenk taşı. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Eurofighter Tayfun uçağı sağlayacak. Bu NATO'daki derinliği ve savunma sanayimizde işbirliğini artıracak. 20 bin istihdam imkanı sağlanacak.

Bu uçakların birlikte oluşturulması inşasında çalışacağız. İşadamları, parlamenter ve akademisyenler arasında diyalog oluşturulacak. Ortaklaşa dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınması sağlanacak. Tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanına sıcak karşılamadan dolayı, ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışmayı desteklemek konusunda çok büyük istek diyorum. Önümüzdeki yıl NATO zirvesinde tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyacağım. Teşekkürler."

EUEROFIGHTER SÜRECİNDE ALMANYA ONAYI GELMİŞTİ

Türkiye'ye yönelik satışla ilgili olarak Almanya hükümeti de anlaşmaya resmen onay vermişti. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumu, Türkiye'nin 40 adet savaş uçağı alımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin tedarik sürecine girdiği Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen bu uçak, çok uluslu savunma iş birliğinin önemli bir ürünü olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi, 1990'lı yıllarda başlayan bir Avrupa ortak savunma girişimi. Uçağın üretimi ve geliştirme süreci, üç ana firma tarafından yürütülüyor. Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leonardo (İtalya) tarafından üretilip geliştiriliyor. Eurofighter Typhoon, yalnızca üretici ülkeler tarafından değil, aynı zamanda pek çok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu ülkeler arasında; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Avusturya bulunuyor.

Eurofighter Typhoon, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için tasarlanmış çok rollü bir savaş uçağı. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

  • Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)
  • Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha da artırılabiliyor)
  • Tavan İrtifa: 16.764 metre
  • Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan
  • Radar: Captor-E AESA radar (yeni nesil modellerde)
  • Havada Yakıt İkmali: Var
  • Silah Sistemleri:
  • Meteor ve AIM-120 AMRAAM gibi kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri
  • Seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar
  • 27 mm Mauser BK-27 top
Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıOkan ilk:

bu saatten sonra artık yerli uçak naraları atamazlar

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

yerli uçak yapma gayreti batmış sana sanki

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıMurat Aydın:

beyinsiz yerli uçaklar yapılana kadar uçak ihtiyacımız var

yanıt7
yanıt5
Haber Yorumlarımehmet:

atarlar yeterki halk uyumaya devam etsin. ikinci el hurda uçak alıyoruz bunuda övünüyoruz.

yanıt3
yanıt5
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

orhan eren: keşke kandırılmak da biraz size batsa ilah mı kardesim bu körü körüne secdedesiniz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCece Cece:

cola alabilirmiyiz artık

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

Sarıyer'e bekleriz.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Arslan:

birşey dicektim ama değmez . sen sakın colasız kalma al afiyet olsun

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Büyük ülkeler akılla bilimle teknoloji üretir küçük ülkelerde bunu klonlar. Kaanı yapmak için f-16 dan daha gelişmiş ve teknolojik uçaklara ihtiyacımız vardı elbette. F-35 olsaydı çok daha iyi olurdu ama İsrail den dolayı Trump f-35 leri bize vermeyecek.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Yine parayı peşin verir, uçakları alamaz. Bunu kandırırlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
