Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide Putin'i örnek gösterdi: Büyük liderler faiz düşürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasındaki en önemli satırlar, ekonomiyle ilgili olanlardı.

PUTİN'DEN ÖRNEK VERDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde politika faizinin düşürmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin faydalı olduğunu ikrar etti, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Enflasyonu, faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse bile ciddiye alınmıyor" ifadelerini kullandı.

"İTO'DEN EN BÜYÜK DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

Konuşmasının devamında iş insanlarından destek beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin uç beyleri her dönemde olduğu gibi iş dünyamızın elemanları olacaktır. Hem kendimiz kazanacağız hem de daha adil dünya için her alanda medeniyetimize yakışan duruşumuzu göstereceğiz. Kardeşlerim yapacak çok işimiz var. Bunları hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirip, sizlerle başaracağız. Emeğiniz, gayretiniz, desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.