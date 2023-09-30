Çin'in ilk pilot serbest ticaret bölgesi 10. yılını kutluyor

Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Çin'in ilk pilot serbest ticaret bölgesinin kuruluşunun 10. yıldönümü Cuma günü kutlandı. Bölge, son on yılda üç kattan fazla büyüyerek 84.000 yeni işletmeyi kendine çekti.

SHANGHAİ, 30 Eylül (Xinhua) -- Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Çin'in ilk pilot serbest ticaret bölgesinin kuruluşunun 10. yıldönümü Cuma günü kutlandı.

Çin ( Shanghai ) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi açılışından bu yana sayısız ilke imza atarken, Çin'in reform ve dışa açılma sürecinde yeni bir sayfa açtı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan resmi bir rapora göre, Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi son on yılda üç kattan fazla büyüyerek 28,78 kilometrekarelik orijinal alanını 120,72 kilometrekareye çıkardı. Rapora göre Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi geçen yılın sonu itibarıyla 84.000 yeni işletmeyi kendine çekerek, bölgenin kuruluşundan önceki 20 yılda kurulan işletme sayısının 2,35 katına ulaştı.