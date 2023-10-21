Çin'in Ezhou Huahu Havalimanı'nın iş hacmi 100.000 tonu aştı

Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'nın iş hacmi, havalimanından yapılan açıklamaya göre 100.000 tonu aştı. Havalimanı, kargo rotalarını artırarak ve yeni altyapılar ekleyerek büyük bir adım atmıştır.

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin Ezhou kentinde bulunan Ezhou Huahu Havalimanı'nda Belçika'ya giden bir kargo uçağına yükleme yapan görevliler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Hu Tao/Xinhua)

WUHAN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'nın iş hacmi, havalimanından yapılan açıklamaya göre 100.000 tonu aştı.

Açıklamada bu rakamın, hava rotalarını sürekli artıran ve kargo transfer merkezi gibi yeni altyapılar ekleyen havalimanı için büyük bir adım olduğu belirtildi.

Temmuz 2022'de faaliyete geçen Ezhou Huahu Havalimanı, yoğun kargo trafiğine ve bir miktar yolcu trafiğine sahip kargo odaklı bir merkez havalimanı. Havalimanında ilk uluslararası kargo rotası bu Nisan ayında açıldı.

Çin'in önde gelen kurye şirketi SF Express'in havacılık kolu olan SF Airlines, Ezhou Huahu Havalimanı'nda daha fazla iç hat rotası konumlandırdı. Ayrıca Ezhou'dan küresel varış noktalarına çok sayıda uluslararası kargo rotası başlattı.

Açıklamaya göre dünyanın önde gelen hava kargo merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Ezhou Huahu Havalimanı, kargo işleme kapasitesini ve operasyon verimliliğini sürekli olarak geliştirecek.