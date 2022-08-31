Çin'de ilk arktik tipi Nükleer Yüzer Güç Ünitesinin kızağa oturtma töreni düzenlendi

Çin'de, RITM-200 reaktöre sahip ilk arktik tipi Nükleer Yüzer Güç Ünitesi (NFPU) için kızağa oturtma töreni düzenlendi. Mavnanın uzunluğu 140 metre, genişliği 30 metre, donatılmamış ağırlığı 9 bin 549 ton ve donatılmış ağırlığı 19 bin 88 ton olacak. İlk gövdenin, 2023 yılı sonuna kadar güç ekipmanının tamamlanması ve kurulumu için Rusya'ya teslim edilmesi bekleniyor.

NFPU, Çukotka Özerk Bölgesindeki Nagleingyn Burnu sularında faaliyet göstermek üzere tasarlanmış, her biri 106 MW kurulu güç kapasitesine sahip dört nükleer yüzer güç ünitesinin ilki olma özelliğini taşıyor. Dört arktik tipi Nükleer Güç Ünitesinin tedarik sözleşmesi, 2021'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine yapımı bölümü Atomenergomash A.Ş (AEM) tarafından imzalandı. Projenin hayata geçirilmesi konusunda uyulması gereken son teslim tarihleri ve yerli gemi inşa işletmelerinin yüksek iş yükü nedeniyle, ilk iki güç ünitesinin gövde imalatının başka bir tersanede gerçekleştirilmesine karar verildi. Arktik tipi Nükleer Güç Ünitelerinin üçüncü ve dördüncü gövdelerinin inşaat takvimi ve inşaatçısı bu yılın dördüncü çeyreğinde belirlenecek.

Atomenergomash'ın Genel Müdürü Andrey Nikipelov, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu, bizim açımızdan birkaç nedenden dolayı özel bir proje. Atomenergomash ilk kez, başından sonuna kadar sorumlu olduğumuz nihai ürünün yani yüzer güç ünitelerinin tedarikçisi olma rolünü üstleniyor. Ayrıca güç ve kullanım amaçları farklı olan yüzer güç üniteleri ailesinin, Atomenergomash'ın piyasaya sürmeye hazır olduğu ve büyük endüstriyel projelerin uygulanması ve ihracatı için ciddi bir potansiyele sahip olan arktik ve tropikal versiyonlarda yeni bir dönem başlattığını söyleyebilirim."

Buna paralel olarak, Rusya'da dört yüzer güç ünitesinin tümü için nükleer santral ekipmanı üretimi devam ediyor. Arktik tipi Nükleer Yüzer Güç Ünitelerine kurulacak RITM-200C reaktörlerinin tamamı Atomenergomash'a bağlı şirketler tarafından üretiliyor. Bu reaktörler özellikle OKBM Afrikantov (Nizhny Novgorod) tarafından geliştiriliyor. Reaktör kabının ham parçaları St. Petersburg yakınlarında AEM'nin üretim tesisinde yapılıyor. Reaktör kabının işlenmesi ve son montajı ise Moskova yakınlarındaki ZiO-Podolsk'ta gerçekleştiriliyor. - MERSİN