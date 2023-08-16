Cakarta'da Hava Kirliliği Nedeniyle Elektrikli Araçlara Geçiş Hızlandırılıyor

Endonezya Devlete ait İşletmeler Bakanı Erick Thohir, Cakarta'yı etkileyen ağır hava kirliliği sonrasında daha temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için halkı elektrikli araçlara geçmeye çağırdıklarını söyledi. Hava kirliliğinin araçlardan, sanayi üreticilerinden ve enerji santrallerinden kaynaklandığını belirten Thohir, elektrikli araç kullanımının teşvik edildiğini ifade etti.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Cakarta'nın havadan çeşitli görüntüleri

2. Cakarta trafiğinden çeşitli görüntüler

3. Elektrikli otomobillerin ve üretim hattının çeşitli görüntüleri

Endonezya Devlete ait İşletmeler Bakanı Erick Thohir, son günlerde Cakarta'yı vuran ağır hava kirliliğinin ardından daha temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için Endonezya hükümetinin halkı elektrikli araçlara (EV) geçmeye çağırdığını söyledi.

Thohir, Salı günü yaptığı açıklamada Cakarta'da son zamanlarda görülen ve hükümet tarafından takımada ülkesi tarihindeki en kötü seviyeye ulaştığı bildirilen hava kirliliğinin büyük oranda araçlardan, sanayi üreticilerinden ve enerji santrallerinden salınan emisyonlardan kaynaklandığını belirtti.

Thohir, sanal bir seminerde yaptığı konuşmada, "Bu soruna getirilebilecek çözümlerden biri, daha çevre dostu alternatif enerjileri kullanmak. Hükümet bu nedenle geleneksel yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçişi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Cakarta ve uydu kentlerindeki hava kalitesi geçtiğimiz hafta içinde daha da kötüleşti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, başkentteki hava kalitesi endeksinin Pazar günü itibarıyla "çok sağlıksız" anlamına gelen 156 seviyesinde olduğunu açıkladı. Widodo, hava kirliliğinin en büyük nedeninin ise kömür kullanımı olduğunu belirtti.

Thohir, insanların alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini ve bu yönde atılacak adımlardan birinin de elektrikli motosiklet ve otomobil kullanmak olduğunu kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)